MasterChef Celebrity México 2022. ¿Quién es el eliminado hoy domingo 25 de septiembre?

El quinto capítulo de MasterChef Celebrity México 2022 está por llegar y pese a que el domingo pasado se vivió mucha tensión e incluso los chefs catalogaron ese episodio como uno de los peores en la historia del reality, ahora los participantes tienen una nueva oportunidad para mejorar lo que hicieron anteriormente.

De acuerdo con la información filtrada, ya podríamos saber quién es el eliminado de hoy en MasterChef Celebrity México 2022.

¿Qué pasará hoy domingo en MasterChef Celebrity México 2022?

Este domingo en MasterChef Celebrity México 2022 la dinámica dará un giro de 180°, pues tal y como se menciona en el avance será una "cocina de altura". ¿Qué significa? Que los participantes estarán preparando sus platillos nada más y nada menos que en el helipuerto de un edificio, lo que podría afectar un poco a la hora de cocinar.

Asimismo, se puede observar el tema de este capítulo en Masterchef Celebrity es la realeza, pues tendrán que cocinar platillos excelentes tal y como los preparan para los monarcas de los grandes países europeos. Sin embargo, eso no es todo, pues los comensales serán nada más y nada menos que los conductores de Venga La Alegría en ambos formatos, el semanal y el fin de semana.

Cabe mencionar que desde el primer momento se puede ver el nerviosismo y la presión para los participantes de MasterChef Celebrity México 2022, pues pese a que Mauricio Mancera se encuentra confiado porque conoce a todo el elenco de VLA, eso podría hacer que sea el eliminado si su platillo no resulta estar entre los mejores.

Otra situación que se puede ver en el avance de este capítulo es que habrá una dinámica en la que los participantes se dividirán en dos equipos: rojo y azul, y tal parece que al equipo rojo no le irá tan bien, pues Margarita "la diosa de la cumbia" se queja de que "la mandaron a la goma" y de que no tiene a quién hacerle caso, por lo que quizá el capitán de su equipo no sepa liderar tan bien como se necesita en esos casos.

MasterChef Celebrity México 2022. Eliminado de hoy domingo 25 de septiembre

Pese a que en las últimas semanas, las predicciones han fallado aún no se sabe con exactitud quién sería el eliminado de hoy en MasterChef Celebrity México 2022. Sin embargo, hay varios prospectos entre los participantes que en las últimas emisiones del programa han dejado ver que no tienen el mismo nivel que sus compañeros.

Carlos Eduardo Rico, Macky González, Francisco Gattorno y Nadia han sido los integrantes de MasterChef Celebrity que últimamente han dado mucho de qué hablar pues además de haber estado en polémicas, sus platillos han sido fuertemente criticados por los chefs, así que entre ellos podría estar el eliminado de hoy.

¿Qué participantes continúan en MasterChef Celebrity México 2022?

Los participantes de MasterChef Celebrity México 2022 están mezclados entre actores, conductores, deportistas, músicos, cantantes y youtubers. Aquí la lista completa:

Margarita La Diosa de la Cumbia (Cantante)

Alan Ibarra (Músico)

Talina Fernández (Conductora)

Carlos Eduardo Rico (Comediante)

Nadia López Ayuso (Cantante)

Lorena Herrera (Actriz)

Alejandra Toussaint (Actriz)

Julio Camejo (Actor)

Marcelo Lara (Músico)

Mauricio Mancera (Conductor)

Francisco Gattorno (Actor)

Pedro Moreno (Actor)

Alejandra Ávalos (Cantante)

Ricardo Peralta (Youtuber)

Karla Sofía Gascón (Actriz)

Arturo López Gavito (Productor)

¿Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity México 2022 EN VIVO?

Este domingo 25 de septiembre de 2022 podrás ver MasterChef Celebrity México 2022 a las 8:00 pm (hora del centro de México) por Azteca UNO, por lo que se puede ver desde televisión abierta.

Asimismo, puedes ver esta edición de MasterChef México en el sitio web de TV Azteca y en el canal de YouTube oficial en el publican los capítulos completos unas horas después de que se transmitió.