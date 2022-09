CIUDAD DE MÉXICO.— Alex Garza, quien por cinco años estuvo conduciendo el programa "Corazón Grupero" entre lágrimas se despidió. El anunció de la exacadémica causó sorpresa a sus compañeros, quienes no pudieron evitar sentirse tristes con la inesperada noticia. La despedida de la conductora de TV Azteca se tornó muy emotiva debido al llanto que no pudo contener.

Conductora de TV Azteca rompe en llanto al anunciar su salida de programa

Antes de que finalizará el programa de este pasado sábado 24 de septiembre, la también llamada 'Alexita' Garza indicó a los televidentes que debía dar una noticia importante. Fue tras este comentario que anunció una "decisiones más difíciles que ha tomado en su vida".

“Quiero hacer un anuncio muy importante que creo que ha sido de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida y lo digo de corazón porque este no es un programa nada más, es mi familia que he creado en 5 años”, inicio mencionando la también cantante.

“Me toca tomar una decisión que es dejar de estar con ustedes y tomar otro rumbo”, añadió la también locutora sin poder evitar romper en llanto.

No obstante, la conductora de 34 años externó que su salida probablemente sea temporal, aunque no es algo que pueda asegurar: “no estar los sábados, a lo mejor un tiempo nada más, pero la vida es de tomar riesgos”, puntualizó.

Alex Garza añadió, “tengo que salir del nido y crecer profesionalmente… evidentemente ustedes me hicieron fuerte, segura, me hicieron crecer como conductora y ser humano”.

La conductora de TV Azteca fue despedida con un vídeo de sus mejores momentos en el programa, además de abrazos de sus compañeros y algunas flores y aplausos.

Esta tarde despedimos a nuestra hermosa @soyalexitagarza. uD83DuDE22 Gracias por toda tu entrega, profesionalismo y por siempre hacer latir nuestro #CorazónGrupero. uD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83EuDD20uD83CuDFB6 Está siempre será tu casa. ?? pic.twitter.com/IT0U3XDeHb — Corazón Grupero (@_CorazonGrupero) September 24, 2022

¿Alex Garza se va de TV Azteca?

Aunque no se sabe con exactitud cuáles son los planes futuros de la conductora y cantante, Alex si dijo que tiene un proyecto en puerta el cual no le permitió compaginar sus tiempos por lo que tuvo que tomar la decisión de decir adiós a "Corazón Grupero".

“No lo haría si hubiera podido empatar todo… me toca decirles adiós. Dejo ''Corazón Grupero'' pero ''Corazón Grupero'' no me deja, se queda en mi corazón siempre. He tenido un luto y me duele mucho perder esta rutina, esta dinámica. Los quiero mucho”.

Nuestra hermosa @soyalexitagarza nos dice adiós. uD83DuDE22 Ella ha formado parte de nosotros durante los últimos años y hoy vuela del nido para crecer profesionalmente. ??uD83EuDD20 #CorazónGrupero pic.twitter.com/fROzJXWSQI — Corazón Grupero (@_CorazonGrupero) September 24, 2022

¿Quién es Alex Garza, conductora de TV Azteca?

Alejandra Garza Guizar participó en la sexta generación de La Academia, obteniendo el sexto lugar del reality show de canto en 2008.

Tras ganar fama en La Academia, fue parte del grupo ‘G6’ junto a las también exacadémicas, Fátima Molina, Valeria Dessens, María Fernanda Alvo, Jackie González y Perla.

Alex Garza continuó su paso por los realities en "El gran desafío de estrellas", mismo que ganó en 2009 y en 2014 también ganó "Soy tu doble".

Como conductora también ha participado en programas como "Venga el Domingo", "Viva el Show" y "Conexión".

La exacadémica también ha incursionado en la actuación participando en telenovelas como "Corazón en condominio", ‘Un escenario para amar (UEPA)", "Guerra de ídolos" y "3 Milagros".

En los últimos años, Alex Garza ha estado en "Corazón Grupero" y como locutora en el programa "Ya párate" de Los 40 principales, junto a Facundo e Iñaki Álvarez, entre otros más.

En cuanto a su vida sentimental, se dice que hace años tuvo un romance con Yahir, y posteriormente con ‘El Capi’ Pérez, pero tras terminar su relación, el querido conductor se casó con su actual esposa. De acuerdo con la misma Alex se encuentra soltera desde hace un par de años.