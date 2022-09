Espinoza Paz fue rechazado en La Academia; recuerda su fallido casting

CIUDAD DE MÉXICO.— Espinoza Paz se unió a la lista de famosos que han sido entrevistados por Yordi Rosado para su canal de YouTube. En la charla que sostuvo con el cantante con el también locutor, Paz recordó cuando fue rechazado en La Academia.

Si bien ahora Espinosa Paz es uno de los favoritos en la música regional mexicana, el cantante confesó que hace unos años no logró convencer al jurado por lo que no pudo pertenecer al reality show de canto.

En la entrevista con el también presentador de Unicable, Espinosa recordó cómo fue rechazado por la producción de TV Azteca cuando buscaba talento en Culiacán, Sinaloa.

“Yo estaba de acuerdo con ellos porque en el camino vas creando un estilo, una fórmula para poder llegar al gusto de la gente, yo cuando fui a La Academia no tenía ni el estilo, ni la fórmula, ni la pose, ni el porte, ni nada”, detalló el cantante sin rencor.

Espinosa también mencionó que en su casting interpretó una canción de su autoría, por ello que no le extraño que no llamara la atención de los cazatalentos.

“Agarré la canción, ni siquiera me acuerdo cómo se llama la canción, pero me acuerdo que agarré mi guitarra, me acomodé y empecé a cantar muy nervioso y los tonos me estaba equivocando en la guitarra y obviamente me dijeron ‘¡el que sigue!’”, explicó Paz.

El intérprete de "El próximo viernes" manifestó que días más tarde, un periódico local le hizo recordar lo que había pasado, ya que en una nota que hablaba del casting del programa de TV Azteca, se mostraba una foto en la que se veía al cantante con su guitarra.

“Se me enchina la piel... yo estaba ahí, en la portada del periódico, en la nota”, rememoró el cantante. “No me quedé en La Academia, pero salí en el periódico”, agregó.

Lolita Cortes habría hecho que Espinosa Paz sea expulsado de La Academia

Luego de Espinosa Paz recordara su intento de pertenecer al reality de canto de TV Azteca, internautas recordaron que posiblemente su estancia en La Academia habría sido breve, ya que la 'Juez de Hierro', Lolita Cortés, habría hecho que lo expulsen.

Y es que en una emisión de La Academia 2022, Lola Cortés señaló que no le gusta la voz del intérprete de "Lo Intentamos".

Durante un programa, Santiago interpretó su versión del tema "Un hombre normal" y al finalizar su presentación, Lolita le dijo que no era fan de Espinosa.

“Yo les voy a ser honesta, a mi me choca la voz de Espinoza Paz, entonces agradezco tanto que lo cantes tú, digo ‘ay Dios Mío, muchas gracias, porque qué feo canta”, externó la 'Juez de Hierro'.

En dicha emisión, Ana Bárbara salió en defensa del intérprete de "La mushasha shula", pero Lola Cortés replicó con un tajante comentario: “Es tu amigo, escribe bonito, es buena persona, pero dile que mejor no cante”.