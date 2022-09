MasterChef Celebrity México 2022. Alan Ibarra se muestra ''raro'' en pleno concierto (VÍDEO)

Alan Ibarra, uno de los recientes eliminados de MasterChef Celebrity México 2022 y quien es integrante de Magneto, causó polémica en redes sociales luego de que mostrara un comportamiento extraño durante el concierto de los 90's Pop Tour el pasado fin de semana.

El intérprete de "Vuela, vuela" fue captado casi sin poder cantar, bailar o hacer cualquier tipo de movimiento sobre el escenario y aunque intentó seguir a los compañeros, la realidad es que no lo logró y está siendo fuertemente criticado. Aquí los detalles.

Alan Ibarra de MasterChef Celebrity se muestra "raro" en concierto de 90's Pop Tour

Fue a través de un vídeo en Tiktok, que Alan Ibarra, participante de MasterChef Celebrity México 2022, se mostró extremadamente cansado durante la presentación del 90's Pop Tour. El cantante de 49 años de edad no logró seguir ninguna de las coreografías junto con sus demás compañeros.

"Hay dos formas de envejecer", se titula el primer vídeo en el que se puede ver como mientras interpretan "Pepe", éxito de JNS, están bailando y brincando y Alan solo hace los pasos a medias y se pone a caminar lentamente en la tarima. Asimismo, es comparado con otro de sus compañeros, quien además de lucir una figura más esbelta, se puede ver que tiene mucho mejor condición física que él, pues logra hacer a la perfección todos los pasos de baile.

Hasta ahora, este primer clip tiene más de 40 mil reproducciones, 2 mil comentarios y ya se volvió viral en dicha plataforma. Sin embargo, ahí no acaba el asunto, pues en otro vídeo con diferentes tomas, se encuentra Alan Ibarra junto a Magneto interpretando su icónico tema "Vuela vuela".

El vídeo titulado "Pobre Alan ya no puede" muestra como pone de excusa que está cantando su parte de la canción para no tener que bailar e "interactuar" con el público, pero se puede ver que en realidad está cansado y solo no quiere hacer la coreografía.

Usuarios reaccionan a extraño comportamiento de Alan Ibarra de MasterChef Celebrity México 2022

En redes sociales los vídeos se viralizaron y aunque hay quienes hicieron memes y chistes sobre la condición física de Alan Ibarra de Magneto en el concierto del 90's Pop Tour, hubo quienes sí lo criticaron fuertemente e incluso pidieron que le descontaran de su sueldo esa presentación.

"Salió de su alcoholismo, ya es un mérito que siga avanzando"; "Chale, que le descuenten la canción que no bailó"; "Soy Alan en este 90s pop tour llamado vida"; "Alan baila como si fuera lunes, sin ganas de trabajar jaja"; "La época de gloria de su grupo cargó con sus compañeros, era Alan y los Magneto. Dejen que eche la flojera", expresaron.