Silvia Pinal tendría problemas respiratorios; este es su estado de salud

Diversos reportes apuntaban a que Silvia Pinal tendría problemas para respirar a causa de una neumonía, sin embargo, su hija Sylvia Pasquel aclaró el estado de salud de su madre.

Recordemos que hace unas semanas la actriz del cine de oro recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes para honrar su carrera y todo su aporte artístico al mundo del entretenimiento, y aunque fue captada en buen estado de salud, desde hace varios meses se decía que la mamá de Alejandra Guzmán ya no se encontraba tan bien e incluso causó polémica porque supuestamente sus hijos querían explotarla para que trabajara aún con su condición y su edad. Esto es lo que sabemos.

Silvia Pinal tendría problemas para respirar, afirman

Fue Maxine Woodside en su programa "Todo para la mujer" quien reveló que Silvia Pinal tenía neumonía, pues luego de que fuera invitada a una comida en donde estaría la actriz, pues aparentemente no llegó porque tendría problemas para respirar, causa del mismo padecimiento.

“No fue a la comida porque tiene neumonía, espero que ya se mejore. No está en el hospital, está en su casa, el doctor no se la quiso llevar al hospital por tanto contagio que hay ahí. La dejó en su casa y la están tratando en su casa”, refirió la conductora

¿Cuál es el estado de salud de Silvia Pinal?

A través de un audio que se mandó a diferentes medios de comunicación, la hija de Silvia Pinal, Sylvia Pasquel, aclaró cuál era el estado de salud de su mamá y desmintió que tuviera neumonía, sin embargo, aclaró que tiene tos pero que ya está saliendo de la enfermedad.

"El doctor había dicho que no podía salir mi mamá, que porque ahorita tenía una tos, pero no quería que se complicara y se fuera a convertir en una neumonía. Pero de eso a que tenga neumonía hay un gran paso y en un gran trecho… No está grave, está en su casita y acabo de comer con ella, lo único que tenemos es tos, toda la familia tenemos tos"

Asimismo, la actriz reveló que prefirió ella misma aclarar el tema sobre la salud de Silvia Pinal para que los medios no "empiecen a matar a su mamá".