Vanessa Claudio revela por qué renunció a TV Azteca; confirma acoso de un productor

Vanessa Claudio es una de las conductoras más reconocidas que tiene TV Azteca, pues su carisma, talento y belleza la han llevado a formar parte de existosos programas dentro y fuera de la televisora, sin embargo, la presentadora aseguró que no ha sido fácil pues en los últimos años tuvo que exigir respeto tanto para ella, como para su carrera, pues asegura que la han querido sexualizar.

La conductora originaria de Puerto Rico confesó el motivo por el que renunció a TV Azteca hace unos años y además, que fue acosada por un importante productor. Esto fue lo que dijo.

Vanessa Claudio confiesa la polémica razón de su renuncia en TV Azteca

Fue durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de Youtube, que Vanessa Claudio confesó por qué salió de TV Azteca en uno de sus mejores momentos a nivel profesional. La conductora aseguró que la quisieron sexualizar y de cierta forma "vender" su físico en la televisión, pues únicamente la vestían con prendas que "llamaban la atención" pero no de la mejor manera y mucho menos como ella quería.

En sus inicios, en el programa "Vengache pa acá" en el que estaba como reportera, únicamente salía con un pequeño short y un top; los productores no permitían que se vistiera de otra forma.

“Me ponían shortcito y una camisa corta y yo decía ‘¿me gradué de la universidad para esto?"

Años después, Vanessa Claudio llegó a Venga La Alegría con la intención de quitar esa imagen de ella en los televidentes, sin embargo, la situación no cambió tanto.

“Ya no quería ser la que baila, la que canta (...) quería que la gente me viera diferente”, recuerda la conductora.

Y aunque tras más de cinco años de estar todas las mañanas con el público de Venga La Alegría, llegó una de sus más grandes oportunidades al conducir "Este es mi estilo", un programa de moda en el que si bien tuvo éxito, ella aún quería darse a conocer más e internacionalizarse, así que fue ahí cuando llegó "Suelta la sopa" en Telemundo.

"Siempre he sido fiel creyente de que cuando te llaman a los castings tienes que ir, y siempre había querido internacionalizarme, hago la entrevista, platico con Telemundo, hago el casting y rápido bajan los productores así de 'qué tienes próximamente, ya en dos semanas puedes estar aquí'... y a los cinco días, me dicen que tengo cinco días para mudarme a Miami".

Fue así como Vanessa Claudio decidió renunciar a TV Azteca, pues además de la imagen tan "distorsionada" que habían creado de ella, los proyectos ya no eran los que ella hubiera querido, e incluso Sandra Smester le ofreció otra producción pero ella decidió arriesgarse y mudarse a Miami.

"Fui a Azteca, había terminado proyecto, no me habían ofrecido otro, fui con Sandra Smester y ella me dijo que tenía un proyecto para mí en Marzo, y yo le dije 'pero soy muy fiel creyente que debes aceptar las cosas', entonces me apoyó".

Vanessa Claudio revela que sufrió acoso de un productor de televisión

Luego de un año de estar en Telemundo al frente de "Suelta la sopa", Vanessa Claudio decidió probar suerte en otro continente, pues le ofrecieron trabajo en Turquía, en donde las barreras del idioma, la ideología y la forma de pensar y de vivir de la gente fueron su más grande obstáculo.

"Me llamaron los mismos de 'Este es mi estilo'", para trabajar en Turquía "y el sueldo era buenísimo... Era un país diferente, la comida diferente y el idioma... no hablaban inglés, solamente había uno que lo hablaba y tienen una manera bien diferente de pensar".

La actual conductora de "Al extremo" confirmó que el idioma le causó muchos problemas en su trabajo, pues aunque supuestamente había traductores, ella fue víctima de acoso por parte de un productor del programa "El poder del amor".

"A veces se enojaban conmigo, y pues claro, en la traducción algo se había perdido... En Turquía fue bien fuerte, tuve una experiencia que nunca en mi carrera había tenido, tener un jefe que no hizo su acercamiento de la manera más respetuosa posible", comentó Vanessa.

Mara Patricia Castañeda le preguntó en ese momento si había sufrido acoso, a lo que Vanessa Claudio respondió que sí y que ese fue uno de los motivos que la hicieron regresar a México.

"Se puede decir, sí, y fue una de las cosas que me hizo regresarme. Lo analicé de todas las formas posibles, primero, no me habían pagado, segundo estaba en un país totalmente machista, y lo hablé con mi mamá, con mi amigo, hasta con mi psicóloga"

Asimismo, detalló que los productores del programa turco la tenían todo el tiempo vigilada, incluso hasta dentro de su misma casa y aunque siempre quiso hablar con la única mujer que había en el equipo, siempre le cancelaba.

"Yo quería hablar con una española que era la única mujer en el equipo, pero siempre me cancelaba, y no quería hacerlo ahí (en la televisora) porque me sentía vigiliada, y sí me tenían vigilada, hasta en mi casa. los turcos me tenían vigilada, entonces dije 'no, pues tengo que tomar cartas en el asunto'"