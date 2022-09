Alfredo Adame denuncia que recibió golpiza afuera de su casa; detienen a sus ''agresores''

CIUDAD DE MÉXICO.— Una vez más Alfredo Adame ha acaparado la atención de la prensa y el público al denunciar que fue golpeado afuera de su domicilio en Tlalpan. El actor sufrió heridas de consideración luego de haber recibido una brutal golpiza cuando presuntamente intentaba ayudar a una pareja, pues uno de ellos estaba lesionado.

GOLPEAN a ALFREDO ADAME; LO ACUSAN de GRABAR a VÍCTIMAS de HOMICIDIO

Así dejaron golpeado al actor.

Según vecinos, intentó grabar a dos personas q acababan de balear en @TlalpanAl y familiares lo apalearon.

Agentes de @SSC_CDMX detuvieron a agresores.@FiscaliaCDMX indaga pic.twitter.com/YEVHBbtJjL — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 28, 2022

Alfredo Adame denuncia que recibió golpiza afuera de su casa, ¿qué le pasó?

En entrevista con el programa "Venga la Alegría", el exconductor del matutino "Hoy" indicó que la mañana de este miércoles 28 de septiembre, cuando se encontraba a las afueras de su casa al sur de la Ciudad de México, se percató de una fuerte movilización policiaca en la que hubo un homicidio.

AGENTE CADO en CUMPLIMIENTO del DEBER

Así arrastraron e hirieron a este elemento de @SSC_CDMX en la zona de @TlalpanAl

Intentaba detener una camioneta con hombres sospechosos de un homicidio.

Así lo dejaron Tirado en la calle. pic.twitter.com/atOj8vOnsU — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 28, 2022

Sin embargo, Alfredo Adame fue golpeado afuera de su casa cuando el actor se acercó a ver qué sucedía. En el lugar de los hechos se dio cuenta de que había un policía sin vida y una mujer lesionada.

El expolítico se le acercó a la mujer para ayudarla, pero cuando le pregunta qué fue lo que le pasó, un individuo que la acompañaba le dio un puñetazo en la cara, dándole en el ojo derecho, lo tiran al piso y se acercan más personas a patearlo.

“Escuchamos un pasadero de patrullas con las sirenas y dije ‘algo ha de haber pasado’, llegue a mi casa y me dejaron pasar porque vivo ahí y en la esquina había mucha gente, muchas patrullas y un cuerpo tirado, meto el carro, salgo y le pregunto a mi vecino ‘¿Qué paso?’, y me dice ‘parece que mataron a un policía, parece que venían persiguiendo a alguien’… cuando ya estoy por la puerta de mi casa llega un cuate en un coche con una mujer herida con un balazo en el hombro y dice: ‘mataron a mi hermano y a mi mujer los quisieron matar’… el cuate se acercó muy muy cerca de mí y le dije: ‘¿oye qué te paso? ¿te puedo ayudar en algo?’ y me dice: ‘lárgate de aquí hijo de la chin…’ y me tira un trancazo lo evado, me da una patada”, señaló el conductor.

“Entonces se voltea, le meto una patada y llega otro por atrás y me avienta un puñetazo… tengo una herida de seis u ocho puntadas y posiblemente la retina me la desprendió”, añadió el galán de telenovelas.

¿Alfredo Adame podría perder el ojo, tras ser golpeado afuera de su casa?

Adame señaló que sufrió fuertes heridas, pues le abrieron la ceja y cree que posiblemente tenga desprendida la retina; Alfredo también explicó que no puede ver bien con el ojo derecho.

"Seguramente, me va a ver un médico legista. Mi herida es la ceja derecha y abajo del ojo... Me rompió seguramente la retina, tengo una herida en la ceja de 6 u 8 puntadas y seguro tengo desprendimiento de retina, porque no veo absolutamente nada", aseguró estando en la Fiscalía de Tlalpan donde acudió para demandar las agresiones cometidas en su contra.

¡Alfredo Adame fue brutalmente golpeado afuera de su casa! uD83DuDE31uD83DuDEA8



¡En este momento se encuentra en la fiscalía levantando la denuncia! uD83DuDCFA #VLA pic.twitter.com/GwRjPqH3Vu — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 28, 2022

Alfredo Adame comparte en redes sociales cómo quedó su rostro tras la golpiza

Además de la entrevista con el matutino de TV Azteca, Alfredo Adame compartió en su cuenta de Instagram, varias imágenes de la golpiza que sufrió. En las fotos, el actor mostró cómo le quedo el rostro tras las agresiones.

"Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves… después les cuento… estoy bien", fue el mensaje con el que acompañó las imágenes en las que corroboró haber sido víctima de unos presuntos "malandros".

Cabe destacar que anteriormente, Alfredo Adame se había visto envuelto en una polémica en la que también fue agredido físicamente por una mujer y un hombre en una calle de la Ciudad de México.

Detienen a quienes dieron fuerte golpiza a Alfredo Adame

El periodista de nota roja Carlos Jiménez confirmó que los dos hombres acusados de golpear brutalmente al actor fueron detenidos.

Los inculpados señalaron que golpearon a Alfredo Adame porque supuestamente estaba grabando a una víctima de homicidio, y eso les molestó, sin embargo, el histrión aseguró que solo quería ayudar.

DETENIDOS por GOLPEAR a ALFREDO ADAME

Son los dos hombres acusados de dejar así al actor.

Aseguran q estaba grabando a una víctima de homicidio, y eso les molestó.

Según él, solo quería ayudar.

Agentes de @SSC_CDMX los detuvieron.

Todos acabaron en @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/bRgmSfXkJ4 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 28, 2022

Por su parte, la periodista María Luisa Valdés Doria, señaló que todos los involucrados en la golpiza que denunció Adame acudieron a la Fiscalía.