CIUDAD DE MÉXICO.— Érika González, conductora de "Venga la Alegría" se ha ausentado del programa, por lo que con ello ha levantado las sospechas de que podría dejar el matutino de TV Azteca. Aunado a su ausencia, dos periodistas de la competencia han indicado que la presentadora de TV se uniría a las filas de Imagen Televisión.

Conductora de ''Venga la Alegría'' se iría a la competencia

Tal parece que Érika González estaría próxima a convertirse en una exconductora de "Venga la Alegría", pues de acuerdo con Alex Kaffie, la rubia sería la nueva presentadora del programa de espectáculos "De Primera Mano".

Según el presentador de TV, le contaron que sería Érika quien se integraría a "De Primera Mano", supuestamente a partir del pasado 26 de septiembre, pero esto no sucedió.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante, también integrante de dicha emisión, señaló que llegaría una nueva conductora al show.

Asimismo, el también presentador de "El Minuto que cambio mi destino", dio a conocer que su ausencia en el programa matutino ''Sale el Sol'' se debió a que harían fotografías promocionales con la nueva conductora de "De Primera Mano".

Si bien Gustavo no precisó de quién se trataría, pues era un anuncio sorpresa que se tenía previsto para el pasado lunes 26 de septiembre, el periodista sembró la duda. Asimismo, tras la ausencia de Érika en el programa "VLA", las sospechas aumentaron.

“Vamos a tomar la sesión de fotos con la nueva conductora de 'De Primera Mano' que se incorpora el próximo lunes 26. No se los puedo adelantar todavía, pero es una persona conocida en los medios, tenemos sesión de 9 a 12 del día, entonces no me da tiempo de entrar a 'Sale el Sol', ni YouTube”, fueron las palabras con las que Adolfo Infante cuando habló de su ausencia en el matutino de Imagen Televisión.

Tras las declaraciones de los periodistas de espectáculos, en sus redes sociales, Érika González ha recibido comentarios sobre su ausencia en "Venga la Alegría".

Cabe destacar que hasta el momento no se ha precisado si Érika deja la televisora del Ajusco para irse a la competencia, por lo que habrá que esperar.