Coolio, el rapero detrás de ''Gangsta’s Paradise''; es hallado sin vida por un amigo

Coolio, el rapero estadounidense que logró un enorme éxito en los 90's falleció este miércoles, reportó el medio TMZ.

De acuerdo con el sitio de noticias, Jarez, el mánager del rapero dice que "Coolio fue al baño en la casa de su amigo, pero cuando no vino después de un tiempo... el amigo siguió llamándolo, y finalmente entró y encontró a Coolio tirado en el piso".

El amigo llamó de inmediato a los servicios de emergencia, sin embargo solo pudieron corroborar que no contaba con signos vitales. El manager de Coolio; de prácticamente toda la vida, dijo que los paramédicos sospechan que sufrió paro cardiaco. Sin embargo, no se ha dado un comunicado oficial sobre la causa de fallecimiento.

¿Quién es Artis Leon Ivey Jr, Coolio?

Artis Leon Ivey Jr, conocido como Coolio, nació el 1 de agosto de 1963 en Pensilvania. Durante su juventud, como él mismo contó a The Independent, se vio involucrado en temas de pandillas y tuvo algunos problemas de adicción, aunque tiempo después cambió esos hábitos e incluso fue bombero voluntario mientras a la par le daba vuelo a su carrera en el hip-hop, según cita el sitio Sopitas.

En los 90's formó parte del grupo de rap conocido como WC and the Maad Circle, con quienes lanzó el álbum "Ain’t a Damn Thang Changed". En 1994 lanzó su disco debut como solista, "It Takes a Thief".

No obstante, en 1995 alcanzó el pico más grande de éxito con el material discográfico "Gangsta’s Paradise" del cuál se desprendió la canción homónima, misma que fue utilizada en la película "Dangerous Minds", protagonizada por Michelle Pfeiffer en el papel de una educadora que trata de cambiar la vida de unos adolescentes rebeldes, envueltos en un ambiente de violencia y drogas.

El tema recibió mucha difusión de parte de los medios y se convirtió en un clásico del rap de los 90. El sencillo principal de ese disco ganó un Grammy en 1997 en la categoría de Mejor Performance de Rap en Solitario.

Entre los discos que publicó posteriormente destacan "My Soul", "Coolio.com", "El Cool Magnifico" -con guiños a la comunidad latina de Los Ángeles-, "The Return of the Gangsta", "Steal Hear y "From the Bottom 2 the Top".

De forma paralela a la música, cita EFE; Coolio también participó en el mundo audiovisual con más de 100 créditos en series y películas, además de publicar el libro de cocina y el programa "Cookin' with Coolio".