Exempleada habla mal de Shakira y la llama ''arrogante''; Gerard Piqué le habría pagado

Shakira y Gerard Piqué siguen dando de qué hablar y es que luego de anunciar su separación, toda la prensa internacional está al tanto de lo que hacen. Ahora, tras la entrevista que la colombiana dio a "Elle" hablando por primera vez de la infidelidad del futbolista con Clara Chia Marti, una joven de 23 años, Piqué estaría furioso y, además de no permitir que sus hijos se muden a Miami con Shakira, presuntamente le habría pagado a una exempleada para hablar mal de la cantante.

Recordemos que luego de 10 años, Shakira y Piqué dieron a conocer su ruptura el pasado mes de junio en medio de rumores de infidelidad y aunque meses después se reveló quién era la nueva novia de Gerard, ahora Clara Chia Marti ha sido fuertemente criticada y se niega a hablar con los medios sobre si es o no la causante de la ruptura entre ambos famosos.

Recientemente Piqué y Clara Chia fueron captados en París y a su regreso en Barcelona donde se notó que ya no les importa besarse y mostrar cariño frente a la prensa, sin importar sus hijos y Shakira con quien, según, tenía un pacto de no involucrar a terceras personas hasta después de un año de su separación, pero evidentemente, esto no lo cumplió.

Exempleada habla mal de Shakira y rumoran que Piqué le habría pagado

Una exempleada llamada Cristina Cortés quien trabajaba como encargada en la contratación de extras para vídeos de Shakira, reveló que cantante no es tan agradable como aparenta, pues asegura que es mandona y que no pueden ni verla a los ojos.

“A Shakira no se le puede mirar a los ojos, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibido. ¡Ella es mandona!"

Asimismo, comentó que debido al mal carácter de la cantante colombiana la grabación de un vídeo podía demorar más de 15 horas cuando podría hacerse en menor tiempo. También expresó que Shakira se para frente a sus extras y los señala con el dedo diciendo: “Tú no, tú fuera’, así señalando con el dedo”.

Además Cristina Cárdenas, exempleada de Shakira, catalogó a la artista de arrogante, pues quiere ser la única que destaque en el rodaje de sus videos

“Desespera a los directores, a la productora y a todos. Y si hay alguna mujer que destaca más que ella, la echa fuera del rodaje, por eso es imposible trabajar a su lado, no quiere ir nadie a rodar con ella."

Los fanáticos de Shakira aseguran que Gerard Piqué estaría detrás de estas declaraciones de la exempleada de la cantante, pues se expresa igual que los "amigos" a los que la cantante no le caía bien y hasta le tenían de apodo "la patrona".

Abogada de Shakira confía en llegar a acuerdo con Piqué por custodia de sus hijos

Este miércoles por la mañana, Pilar Mañé, abogada de Shakira, junto con el equipo legal de Piqué, tuvieron una reunión para discutir, una vez más, la custodia de sus hijos Milan y Sasha. La intérprete de "Te felicito" no estuvo presente en dicho encuentro tras otros temas legales relacionados con los problemas de evasión fiscal que presenta, pero la especialista en estos casos, reveló cómo es que va el proceso.

Medios internacionales apuntaron que la abogada de Shakira, Pilar Mañé aseguró ante la prensa con un “claro que sí” que las negociaciones continúan por parte de la expareja pues ambos están interesados en resolverlo por sí solos antes de que llegar a un juicio legal.

Esto sería un gran beneficio para Shakira, pues además de la separación y la infidelidad que enfrenta gracias a Gerard Piqué, tiene problemas con las autoridades españolas por un tema de impuestos, además, la salud de su padre se ha deteriorado en los últimos meses, por lo que la cantante estaría luchando con diferentes situaciones.