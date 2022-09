Alfredo Adame será operado por cuatro fracturas de su cara tras ser golpeado

Cuatro facturas faciales es el diagnóstico médico dado a Alfredo Adame, quien el pasado miércoles fue víctima de una golpiza por dos individuos quienes, le han dicho, presuntamente forman parte de una banda delictiva.

Tras una valoración médica de casi tres horas, el actor y conductor reiteró a los medios de comunicación que él no comenzó el conflicto con los ahora detenidos, asimismo, reveló que estuvo apunto de perder el ojo por querer ayudar. Incluso dijo que sus vecinos son testigos y que la policía también está al tanto de lo que en verdad pasó.

¿Qué le pasó a Alfredo Adame?

Alfredo Adame fue atacado a las afueras de su casa durante el pasado miércoles 28 de septiembre alrededor de las 2:00 pm y tras la agresión publicó en su cuenta de Instagram un vídeo diciendo lo siguiente:

“Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves…..después les cuento….estoy bien”.

Al actor se le vio con ropa deportiva y una herida en su rostro, específicamente en la parte del ojo mientras esperaba en la Fiscalía 3 de Tlalpan a realizar las denuncias por su ataque.

El exconductor de televisión trató de registrar acciones violentas luego de que se dio cuenta de que en una esquina cerca de su casa, en la alcaldía Tlalpan, habían varias patrullas, al acercarse al lugar notó que había un elemento de policía sin vida y una persona con lesiones.

Una vez que pasó por el lugar y ya en la puerta de su hogar, vio a un hombre quien llegó pidiendo ayuda, al tiempo que observó a una mujer herida bajando de un auto.

Como la ambulancia estaba cerca, auxilió a la mujer e instantes después de ser atendida, Alfredo se volvió a acercar al joven, quien también aseguraba habían asesinado a su hermano, para preguntarle lo que había pasado.

Fue cuando dos personas, uno de chamarra blanca y otro en moto, que acababan de llegar, le dijeron que se largara y dejara de estar de chismoso.

"Uno me dio entonces un puñetazo que evadí, me dio una patada; se da la media vuelta y me le dejo ir yo y él se va para atrás, no le quiso entrar a los golpes... De pronto llega el otro por atrás y me da un campanazo con todo, creo era con un bóxer o algo así", agregó.

Famosos reaccionan a golpiza de Alfredo Adame

Durante los primeros momentos en que trascendió el hecho, en el programa de "Ventaneando", la periodista Pati Chapoy y algunos de sus compañeros conductores no pudieron contener la risa de "nervios" ante el incidente que sufrió el también político. Fue una de las presentadoras quien relató la información proporcionada por una reportera:

"Se hicieron de palabras (Adame y unas personas) , el chavo intentó golpear a Alfredo y él lo esquivó y cuando logra derribar al chavo llegó otro señor y que le da el golpe en el ojo derecho, dijo.

En ese momento, las cámaras lograron captar a Chapoy quien se estaba esforzando por no sonreír, sin embargo, se le escapó uno que otro gesto. Con las imágenes en pantalla de la cara hinchada de Adame por la golpiza, la periodista dijo:

"Ay, no, pobre, ay no, no, no, no, a ver si no pierde el ojo, ay, ay..." y se carcajeo, sin embargo, aclaró la situación, "Una disculpa, pero me gana la risa".

Por su parte, otro de los que opinó fue Gustavo Adolfo Infante, recordemos que luego de la polémica que generó el también periodista al estallar contra sus compañeras Anna María Alvarado y Joanna Vega-Biestro en "Sale el Sol", Adame expresó públicamente que ojalá retiraran a Infante de la televisión, por lo que el periodista se anticipó a aclarar que él no orquestó el acto contra el actor.

"Ahorita que acaban de golpear a Alfredo Adame me está marcando mucha gente, diciéndome: ‘Oye, Gustavo...’, yo no fui, eh, yo no fui. Les doy mi palabra que afortunadamente yo estaba al aire, porque es capaz de decir que yo lo mandé golpear", externó.

Adolfo añadió que en la versión de Adame, éste intentó auxiliar a las víctimas de una balacera y que lo único que "hizo" fue acercarse a preguntar qué había pasado.

"Lo están acusando de grabar a las personas baleadas, entonces los familiares al darse cuenta le pegaron", dijo y agregó: "No puedes grabar a una persona baleada o sea qué nos pasa, qué sucede".

El periodista siguió contando los hechos y externó que ojalá la brutal golpiza no implique daños a la salud del actor: "Aunque lo vomite, yo no lo soporto al señor, no se le desea el mal a nadie".

AGENTE CADO en CUMPLIMIENTO del DEBER

Así arrastraron e hirieron a este elemento de @SSC_CDMX en la zona de @TlalpanAl

Intentaba detener una camioneta con hombres sospechosos de un homicidio.

Así lo dejaron Tirado en la calle. pic.twitter.com/atOj8vOnsU — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 28, 2022

Adame también compartió en redes sociales una imagen donde se le observa sentado y se alcanza a notar los bordes ensangrentados de su ojo.

Rey Grupero comentó la instantánea con un "jajajaja" mientras que el influencer Fofo Márquez imitó la reacción del cómico. Sus opiniones no fueron aplaudidas por algunos de los seguidores de Adame quienes los criticaron.