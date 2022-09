Reaparece Jorge Rivero

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Jorge Rivero, uno de los galanes mexicanos de los años 70 reapareció y le envió un mensaje a Andrés García, su contemporáneo, ambos fueron figuras masculinas de la época, galanes indiscutibles de la televisión mexicana de entonces.

A sus 84 años, Rivero apareció frente a las cámaras de Televisa para contar que se encuentra muy bien de salud, desde hace 30 años vive en Los Ángeles con su esposa; tiene cuatro hijos.

Jorge Rivero fue considerado uno de los actores más atléticos del cine mexicano, lo que lo convirtió en uno de los mayores símbolos sexuales masculinos de las décadas de 1970 y 1980.

Aunque ahora luce una blanca cabellera, se mantiene con buena condición, ya que contó, sigue haciendo ejercicio. Desde muy joven tuvo una vida atlética que incluyó el fisicoculturismo, natación y waterpolo.

Su físico lo llevó a secundar a El santo en un “Operación 67” (1967) y “El tesoro de Moctezuma” (1968).

Tras estar alejado durante años de las cámaras y de México, el actor sorprendió al reaparecer en una entrevista desde su casa en Estados Unidos; Rivero es recordado por actuar en cintas como “Bellas de noche”.

También actuó en Estados Unidos con figuras internacionales en películas como “Soldier Blue” (1970) y “Río lobo” (1970), en donde trabajó con John Wayne; en “The Last Hard Man” (1976) con Charlton Heston y “Day Of The Assassin” (1979) con Glenn Ford.

Ahora disfruta de una vida tranquila en familia. Rivero planea venir a México este año y visitar a Andrés García, de 81 años, su gran amigo y colega que no atraviesa por buen momento de salud.