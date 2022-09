OV7 en Monterrey: así fue el arranque de su gira de 30 aniversario

MONTERREY.— La celebración de los 30 años de historia de OV7 fue más que un buen reventón. Erika, Lidia, M’Balia, Mariana, Ari, Kalimba y Óscar se aplicaron porque ofrecieron el que hasta el momento ha sido el mejor show de su carrera.

Baile, canto, emociones, cambios de vestuario, vídeos, luces robóticas, cinco pantallas en un escenario de dos niveles, pero sobre todo las canciones que marcaron a la generación OV7 hicieron especial al concierto realizado en un foro de Monterrey.

Con un lleno total, en la primera de las dos fechas que tendrán en esta ciudad, congregaron a 7 mil efusivos fanáticos que desbordaron toda esa emoción al ver de nuevo juntos a la banda que saltó a la fama como Onda Vaselina en 1989.

Energéticos y bien coordinados, los cantantes saltaron al escenario a las 21:30 horas para realizar un viaje al pasado e hicieron su magia porque convirtieron en niños a quienes han crecido con ellos, pues los asistentes imitaron las coreografías que hacía el grupo desde sus inicios.

Anteanoche quedó demostrado que entre los fans y la banda hay algo “Más que amor”, como el título de su primera canción de la velada a la cual le siguieron “Love colada” y “Tus besos”.

“Bienvenidos sean a la celebración más grande de toda nuestra historia, estoy convencido que lo que viviremos se quedará en los corazones”, dijo Ari.

Cada uno de los siete expresó sus emociones desde el inicio demostrando que este reencuentro se da de manera democrática, pese a las viejas rencillas que fueron públicas y superadas.

En el show no hubo dos bandos, ni conflictos, lo que demostraron en escena es que juntos son más fuertes por las emociones que provocaron en el público.

Para presentar lo mejor de su repertorio realizaron varios medleys, el primero incluyó “Shake Shake”, “Magia”, “No me digas nada" y “Caleidoscopio”.

También realizaron un popurrí de baladas en formato acústico conformado por “Desbaratándome”, “Tenemos un secreto”, “Volveré” y “Somos un mundo”.

De las pantallas salieron imágenes de una cafetería mientras el grupo cantó “Qué buen reventón”.

El concierto también tuvo momentos emotivos, como cuando M'Balia recordó el abrazo que le dio su hermano Kalimba cuando ella se despidió del grupo hace años y se le quebró la voz por este regreso.

“Lo soñamos, lo imaginamos y aquí estamos”, expresó Lidia. Mariana dejó claro que OV7 necesita a su público para seguir su camino.

“¿A poco no hay un cariño muy especial, cuando conoces a alguien de toda tu vida, no importa si en algún momento no se pueden poner de acuerdo?, eso nadie lo va a romper”, dijo Kalimba.

Hombres y mujeres se contagiaron del buen ritmo de los éxitos del grupo.