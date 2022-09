Timothée Chalamet, en Venecia con un look atrevido

VENECIA (EFE y AP).— El actor estadounidense Timothée Chalamet desató ayer la locura entre cientos de personas a su paso por la alfombra roja del Festival de Venecia, donde apareció con entallado traje del mismo color y la espalda al descubierto para presentar su última película, “Bones And All”.

Chalamet se encuentra en la Mostra veneciana por el estreno de esta película con la que el italiano Luca Guadagnino, quien le catapultó a la fama con “Call Me By Your Name” (2017), aspira a conquistar el León de Oro de esta 79a. edición del certamen.

Para la ocasión, el Palacio del Cine recibió a una avalancha de seguidores y curiosos que guardaron su espacio desde primera hora de la mañana, con pancartas y cámara en mano, pero también con paraguas para protegerse del sol durante las largas horas de espera.

Chalamet desató una auténtica locura entre sus fans al aparecer con lentes de sol y vestido con un entallado y brillante conjunto rojo compuesto por pantalón y una parte superior que solo cubría su pecho pero dejaba la espalda descubierta.

Antes de él, llegaron el realizador Guadagnino, que adaptó en su séptimo largometraje la novela homónima de Camille DeAngelis, así como la coprotagonista, Taylor Russell, con un voluminoso vestido verde y guantes blancos.

Los dos jóvenes actores protagonizan a una pareja de muchachos abandonados y marginados por su idéntico y feroz instinto caníbal y que acaban buscando juntos su lugar en el mundo.

Chalamet y Guadagnino se reunieron antes de la premiere para charlar sobre la película con otros integrantes del elenco.

“Me moría de ganas de trabajar una vez más con Luca y contar una historia que estuviera bien fundamentada”, dijo Chalamet, quien tomó un receso en la filmación de “Dune 2” para ir a Venecia.

Montones de fans llegaron a los muelles del Hotel Excelsior para ver al astro, quien posó para selfis.

En “Bones And All”, Chalamet hizo algo más que actuar: Ayudó a llevar a su personaje Lee de un “macho alfa” a “un alma en pena”, lo que dijo que fue muy atractivo para él, y también fue productor de la película.

“Luca es paternal conmigo y me guió en ese proceso en esta ocasión”, dijo.

El personaje de Chalamet es de reparto, la protagonista es Maren, quien logra aceptar sus impulsos repugnantes y es interpretada por la actriz de “Waves” Taylor Russell, una debutante con la familia Guadagnino que cuenta con ya habituales regulares como Michael Stuhlbarg, quien interpreta a un tenebroso caníbal.

“Es la película de Taylor, ella hace un trabajo increíble”, dijo Chalamet.

El análisis de sus personajes y la soledad que enfrentan en el mundo, llevó a ambos a pensar sobre lo que significa ser joven ahora.

“No me puedo imaginar cómo es crecer con la carnicería de las redes sociales”, concluyó Chalamet ante una sala llena de periodistas e invitados.