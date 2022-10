Alfredo Adame teme perder su ojo: ''podría quedar inservible'' (VÍDEO)

Alfredo Adame recibió una golpiza por parte de dos presuntos delincuentes el pasado miércoles. El polémico actor y conductor asegura que él no tuvo la culpa de nada, pues vio a una mujer que estaba herida y un joven se acercó buscando ayuda, por lo que su única intención era esa: ayudar.

Sin embargo, la versión de los dos hombres que hasta el momento se encuentran detenidos es que Alfredo Adame estaba grabando el cuerpo de la persona que murió, pues hubo dos fallecidos: un joven y un policía. Al ver esto, ellos se molestaron y comenzaron a golpearlo causándole graves heridas en la cara y particularmente en su ojo derecho.

De acuerdo a lo que informó el actor en sus redes sociales, todo se trató de "un ajuste de cuentas" entre los delincuentes y la persona fallecida, pues incluso Alfredo Adame asegura que conoce a los dos hombres que lo atacaron y su historial delictivo. Sin embargo, ahora está preocupado porque podría perder su ojo de tan fuerte que lo golpearon. Esto fue lo que dijo.

Alfredo Adame confirma que podría perder su ojo tras la golpiza

Durante su aparición en el programa Venga La Alegría, Alfredo Adame habló sobre lo sucedido en la riña callejera en la que estuvo involucrado hace unos días y reveló que tiene miedo de perder la vista por completo en su ojo derecho, pues incluso pudo haberlo perdido. El también conductor asegura que tendrán que hacerle varios estudios y tomografías para ver de qué manera pueden desinflamar su ojo y ver si hay un daño mayor.

“El ojo está todavía más inflamado, está peligroso, hay que desinflamarlo a como dé lugar, me van a mandar al Instituto Nacional de Rehabilitación a una ecografía para checar si hay daño en la retina y en la córnea”, dijo Adame

Así mismo, Alfredo Adame reiteró que su nervio óptico se encuentra en peligro pues al parecer lo golpearon con alguna piedra o algo de metal.

“Al ojo hay que desinflamarlo rápido porque si no peligra el nervio óptico y puede quedar inservible”.

Alfredo Adame también recalcó que nadie está exento de vivir una situación así debido a la inseguridad del país y mucho menos si eres una buena persona que solo quiere ayudar como a él le sucedió.

“Nadie está seguro, menos si llegas como buen samaritano y te salen con esto… nunca le voy a preguntar a nadie si necesita ayuda”

Asimismo, en una entrevista para Ventaneando detalló que ahorita solo tiene el 3% de visión y únicamente ve sombras, sin embargo, aún tienen que revisarlo varios doctores para determinar si pierde o no el ojo pero lo que sí es un hecho es que al menos, perdería 30% de la vista.

“Hay cuatro fracturas, una posible perdida de un ojo, yo no sé si está desprendida la retina o no. Si no se desinflama puedo perder, el nervio óptico puede salir mal y puedo perder el ojo... Ahorita veo el 3%, veo sombras nada más. De entrada, calculan que puede ser un 30% de perdida de la visión”

Alfredo Adame revela que sus agresores son narcomenudistas y tiene miedo

Alfredo Adame en ese mismo encuentro con los medios, asegura que conoce muy bien el historial delictivo de sus agresores y teme que lo puedan ir a buscar pues ya saben dónde vive, así que confía en que las autoridades harán su trabajo y los vincularán a proceso, pues ambos ya tienen antecedes penales.

“Tienen antecedentes penales, el de 45 años estuvo del 2008 al 2014 en la cárcel por narcomenudeo y además tiene varias averiguaciones previas y había estado previamente en la cárcel por periodos muy cortos... El joven, de 36 años de edad, también tiene antecedentes penales y ha estado en a cárcel por diversas, aunque menos que el otro”

El polémico conductor afirma que tiene miedo, pues viviría todo el tiempo pensando en que le pueden hacer algo e incluso hasta matarlo de un balazo como lo hicieron con el policía y el otro joven que murió en el ataque.