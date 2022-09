Andrés García ya no puede caminar; confirma más problemas de salud (VÍDEO)

El estado de salud de Andrés García cada vez empeora más y ahora ha sido él mismo quien ha revelado que además de sentirse débil, ya no puede caminar y siente mucho dolor en el cuerpo, además, la cirrosis hepática que padece tampoco lo ha dejado tranquilo.

En los últimos días, su esposa Margarita Portillo, ha revelado que Andrés García ha tenido múltiples caídas que lo han mantenido hospitalizado y en cama, lo que ha provocado que su salud se deteriore aún más. Ahora, en su más reciente vídeo el actor y modelo ha hablado al respecto. Esto fue lo que dijo

A través de su canal de Youtube, el actor ha revelado que aún no se recupera tras los accidentes que ha sufrido y que continúa muy adolorido, además de eso, la misma cirrosis ha logrado que pierda la movilidad, por lo que ya no puede caminar, pararse, o hacer ciertos movimientos.

"Sigo molido, me duele todo el cuerpo, la espalda, no puedo caminar ya, no me puedo casi ni parar de una silla... Me duele todo el cuerpo, está todo contuso" aseguró