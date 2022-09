CIUDAD DE MÉXICO.— A poco más de un mes de haber finalizado La Academia 2022, Lolita Cortés ha decidido hablar de algunas polémicas que protagonizó en el reality show de TV Azteca, asimismo, la también actriz de se sinceró y dijo lo que piensa de algunas personas que intervinieron en el programa. Tal es el caso de Alexander Acha, quien fue el director de La Academia.

Lolita Cortés crítica a Alexander Acha: ''le faltaron “pantalones”

En entrevista con Pedro Prieto para el podcast "Auténtico", la también actriz de teatro afirmó que para ella, esta generación fue la peor, pues la llamada 'Juez de Hierro' mencionó que al ser la vigésima, esperaba mucho más de todos, pero ha sido la “más pobre” de todas.

“Ha sido la generación más pobre. Empezaba el show y todo era una mierd*, y yo decía ‘a ver, este es 20 años de La Academia, no puede ser que tus compañeros no tengan coros’ (y me decían) ‘es que me aprendí una canción’ (y yo les respondía) ‘¿y? Tu día tiene 24 horas y tu canción solo dura 2 minutos ¿Puedes o no puedes?’”, relató Lolita

Pero la polémica jueza no terminó ahí, ya que además de señalar que la última generación de La Academia fue la peor, también criticó la forma de trabajar de Alexander Acha, quien fungió como director en esta edición del concurso de canto.

La actriz de teatro comentó que el el debut de Alexander Acha como director del proyecto fue deficiente, pues considera que le faltaron “muchos pantalones” para tomar buenas decisiones acerca de las presentaciones de los alumnos.

“Creo que al director le faltó muchos pantalones para decir ‘esto no va al escenario’, o no estuvo en los ensayos o no estaba en las clases. Como director, tienes que llegar a las 8 de la mañana para ver las clases de cada uno para que se aprendan el show”, puntualizó Lola.

Sin embargo, antes de finalizar con este tema, Lolita Cortés destacó la importancia que tiene un director de 'La Academia', pues según la jueza de él deben que las cosas salgan bien en el escenario.

“De ocho a tres es mi escuela, de tres de la tarde se los dejo a producción, pero de ocho a tres yo montó el espectáculo”, externó la actriz.

Cabe destacar que a lo largo de "La Academia 20 años", Lolita Cortés y Alexander Acha protagonizaron varias polémicas discusiones, principalmente, debido a que el director no estaba de acuerdo con muchos de los comentarios de la jueza y viceversa.