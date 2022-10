¿Qué le pasó a Kenia Os? Preocupa con una imagen de su rostro

CIUDAD DE MÉXICO.- Kenia Os dejó preocupados a sus seguidores al compartir una fotografía en redes sociales en la que aparece con el rostro golpeado.

La intérprete de "Mía Mía" recurrió a Instagram para informar a sus Keninis, como se le conoce a sus seguidores; que había sufrido un desmayo lo que le provocó las heridas.

"Gente, vamos camino al hospital, me acabo de desmayar y me pegué contra el suelo con mi boca, me siento estable", escribió sobre la instantánea.

En la imagen se observa la barbilla de la youtuber con un golpe, donde aún se puede ver la herida abierta.

El incidente se da en medio de que la famosa recién estrenara su nuevo sencillo "Mía Mía" el cual ya pasa el millón de reproducciones a tan sólo 24 horas de ser publicado.

Kenia Os rompe las redes con "Mía Mía"

Con "Mía Mía", Kenia Os supera el millón de reproducciones, en tanto que se ha convertido en tendencia por las reacciones de su nuevo vídeo.

Los llamados Keninis no tardaron en mostrar su apoyo a la también youtuber a través de varias reacciones e incluso memes para hacer del nombre de Kenia Os y "Mía Mía" tendencia.

