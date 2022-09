¿Quién es la nueva novia de Maluma? Todo sobre Susana Gómez

FLORIDA.— La entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2022 realizada este pasado jueves 29 de septiembre en Miami, Florida, fue el escenario que eligió Maluma para terminar de confirmar que se encuentra muy enamorado de una joven de nombre Susana Gómez.

Maluma besa apasionadamente a su novia en los Premios Billboard 2022

Maluma fue uno de los asistentes más esperados de la gala de los Premios Billboard 2022, pues en dicho evento el colombiano presentó su nuevo tema titulado "Junio". Sin embargo, el cantante dio de qué hablar luego de que tras finalizar su presentación bajó del escenario para plantarle apasionado beso a su novia.

Esta repentina acción causó el asombró de la joven, pero también de los asistentes a la premiación, pues nadie imaginó que Maluma expresara de tal modo lo muy enamorado que está de su Susana Gómez.

uD83DuDE0D ¡Qué romántico! #Maluma le da tremendo beso a su novia frente a todos y enciende los premios #Billboards2022 uD83DuDD25 pic.twitter.com/ZDeDVraXMU — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) September 30, 2022

Asimismo, este tremendo beso fue la sensación de la noche y colocó al cantante y a su novia en la mira.

¿Maluma presentó a su nueva novia, Susana Gómez desde 2021; quién es ella?

Aunque para muchos el apasionado beso que le planto Maluma a una joven en plena transmisión de los Premios Billboard de la Música Latina 2022 fue la confirmación de que el cantante ya ha dejado la soltería, la realidad es que el intérprete de "Agua de Jamaica" ya había "presentado" a su nueva pareja sentimental.

Maluma decidido dar muestra de su romance con Susana Gómez desde hace un año. El intérprete de "Desayun-Arte" ya había sido captado en más de una ocasión con una joven. Sin embargo, fue hasta la Navidad de 2021 que el colombiano decidió "presentarla" como su nueva novia.

Recordemos que Juan Luis Londoño Arias, nombre real de Maluma no tenía una relación desde su ruptura con la modelo Natalia Barulich en 2019.

Pero el intérprete de "Sobrio" decidió ponerle fin a los rumores sobre su vida sentimental y él mismo a través de una fotografía afirmó estar felizmente enamorado.

Maluna aprovecha Navidad 2021 para hacer oficial su noviazgo con Susana Gómez

A través de su cuenta de Instagram, Maluma sorprendió a sus fans al hacer pública su nueva relación sentimental. Mediante la publicación de una romántica imagen en la que se le ve al cantante besando apasionadamente a su novia Susana Gómez, es como el oriundo de Medellín, Colombia, indicó que estaba en una relación.

"Gracias Santa", fue el breve mensaje con el que el cantante acompañó la publicación que de inmediato desató la locura.

No obstante, la instantánea también llamó la atención de sus seguidores, pues los rostros de la joven y el cantante no se ven definidos. Aunque se percibe a la pareja besándose frente a un árbol de Navidad, la foto está distorsionada por lo que el rostro de Susana no se mira con claridad.

Sin embargo, la identidad de la nueva novia de Maluma ya no es un secreto.

¿Quién es Susana Gómez, la nueva novia de Maluma?

De acuerdo con algunos medios internacionales, Susana Gómez, la ahora nueva pareja sentimental de Maluma es una arquitecta colombiana que ha sostenido una relación amistosa con el cantante desde hace varios años. Pero su amistad se convertiría en amor desde hace un tiempo.

Susana Gómez, está desvinculada del mundo del espectáculo, aunque ya es conocida entre el círculo cercano del también actor.

Asimismo, los rumores de que sostienen una relación venían sonando desde 2020, aunque todo apunta a que fue hasta septiembre de 2021 que el cantante y la arquitecta decidieron darle una oportunidad al amor.

También se sabe que Susana Gómez estuvo casada, pero la pareja se animó a dar un paso más en su relación tras el divorcio de la colombiana, el cual se llevó a cabo a inicios de 2021.

A la novia de Maluma aparentemente no le interesa ser parte del mundo del entretenimiento, quizá por ello tiene su cuenta de Instagram privada.

Sin embargo, en internet hay varias fotografías en las que se muestra un poco de la vida de la joven y sus aficiones. Por ejemplo, se tiene conocimiento que es una gran deportista, que al parecer ha colaborado con varias marcas en el pasado.

