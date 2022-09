Survivor México 2022. Yusef Farah revela por qué no estuvo en la grabaciones de la Gran Final

Yusef Farah revela porque no estará en la Gran Final. (Megamedia).

MÉXICO.— Luego de su eliminación de Survivor México 2022, Yusef Farah sigue acaparando la atención de los seguidores del reality show, pues ahora el apodado 'León libanés' causó incertidumbre al regresar a la Ciudad de México en lugar de quedarse en República Dominicana como lo hizo el resto de los expulsados de la contienda.

Debido a ello, el exconcursante de Exatlón México fue cuestionado sobre su participación en las grabaciones de la Gran Final, y esto fue lo que dijo.

Survivor México 2022. Yusef Farah revela por qué no estuvo en las grabaciones de la Gran Final

Mediante las historias de Instagram, Yusef Farah fue cuestionado sobre su participación en las grabaciones de la final de Survivor México 2022, fue así como confesó que él no rechazó regresar a las playas de República Dominicana, pero o fue requerido por la producción del programa.

"Muchos me dijeron que iba a la final de Survivor México 2022, no fui requerido, en cuanto se acabó este tour de medios que era necesario hacer, voy a visitar a Leo y a Cloe, me urge conocer a mi sobrino, así que literalmente voy camino a Tijuana", indicó Yusef causando revuelo con su declaración.

Pero al parecer no solo Yusef Farah no fue requerido para las grabaciones de la Gran Final de Survivor México 2022, tampoco Santi. Es importante señalar que aún no se sabe la razón de esta polémica decisión.

¿Cuándo es la Gran Final de Survivor México 2022?

Luego de que se tuvo que recorrer la fecha de la Gran Final de Survivor México 2022 debido al Huracán Fiona que afectó a República Dominicana y provocó destrozos dentro de dicho país, entre ellos el campamento en el que se encontraban los finalistas (Julián, Nahomi y Kenta), se confirmó que este viernes 30 de septiembre se transmitirá la final.