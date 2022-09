Carlos Rivera rompe en llanto en pleno concierto al recordar a su padre (VÍDEO)

Fue apenas hace una semana que Carlos Rivera confirmó la muerte de su padre mientras él estaba en Europa debido a la gira de conciertos que tiene ahí y es que el ganador de la tercera generación de La Academia se encuentra aún bastante afectado por esta irreparable pérdida y es que durante su más reciente concierto, Carlos Rivera rompió en llanto al recordar a su papá, José Gonzalo Gilberto Rivera. Aquí los detalles.

Carlos Rivera llora en concierto tras la muerte de su padre

Fue durante su presentación en el Auditorio Blackberry que Carlos Rivera quiso dedicar un mensaje a su padre recién fallecido.

Recordemos que el pasado sábado 27 de agosto el Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, dio a conocer la sensible noticia y días después Carlos Rivera lo confirmó con una emotiva foto y un mensaje en su cuenta de Instagram. Cabe mencionar que la causa del fallecimiento de José Gonzalo Gilberto Rivera, papá del esposo de Cynthia Rodríguez, se desconocen pero diversos rumores apuntaban a que pudo haber sido un infarto y en la imagen que compartió Carlos Rivera mencionó que padecía parkinson.

Ahora, en su concierto, las palabras del cantante denotaban lo triste que está en estos momentos pues, recalcó que era el concierto más difícil de su vida porque era sin su papá y recalcó que era su más grande fan.

"Es el concierto más difícil de mi vida...Mi papá era mi fan número uno y le gustaba ir a todos mis conciertos que podía. Estoy seguro que hoy ha estado aquí con nosotros, así que donde sea que esté, está luz va para ti", agregó,

Mis respetos para este hombreuD83DuDC4F a pesar de los momentos difíciles, saca fuerzas de la medicina que ayuda a sanar su alma: la música.

Te amamos #CarlosRivera ?? mucha luz para tu querido padreuD83DuDE4F? pic.twitter.com/JJFZx7Jtid — Carlos Rivera CReando Sueños (@CR_CReandoS) September 3, 2022

Segundos después, pidió al público encender la luz de sus celulares y después inició cantando su éxito "¿Cómo pagarte?", sin embargo, no pudo evitar que se le quebrara la voz y comenzar a llorar.

Varios fanáticos grabaron el momento el cual enterneció no solo a sus fans sino a varios internautas en redes sociales. Además, también subió un vídeo a su cuenta de Instagram en el que aparece al lado de su papá antes de salir a presentarse mientras él le da la bendición.

Así se despidió Carlos Rivera de su papá

Con una foto al lado de José Gonzalo Gilberto Rivera fue que Carlos Rivera se despidió de su papá tras fallecer hace apenas una semana. El cantante se mostró visiblemente afectado y conmovido por esta pérdida; en la imagen se puede ver que fue el día de su boda con Cynthia Rodríguez mientras están ambos a punto de darse un abrazo.

"Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito párkinson cuando apareció"