Adrián Varela, un exparticipante de La Academia cuarta generación, exhibió en redes sociales el complicado momento por el que está pasando, pues fue despedido injustificadamente de su trabajo por participar en una marcha de la comunidad LGBT+ en la que incluso también estuvo presente Toñita.

A través de sus redes sociales, el cantante y ganador del tercer lugar de La Academia señaló que padece de una enfermedad del corazón y debido a que está desempleado no puede continuar con su tratamiento pues no tiene acceso a los servicios de salud. Esto fue lo que sucedió.

Exparticipante de La Academia pide ayuda; está enfermo y lo despidieron de su trabajo

De acuerdo con un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, Adrián Varela, exparticipante de La Academia, comentó que él trabajaba para el el Instituto Municipal de Cultura en Culiacán, Sinaloa y ahí realizaba algunas actividades de canto, conducción y entrevistas, además de representarlos en diferentes eventos dentro y fuera del Estado.

“Yo para el instituto realizaba las actividades de canto, conducción y realización de entrevistas; además lo representé en distintos eventos dentro y fuera del Estado; así como para otras paramunicipales que me solicitaban”

Dicho trabajo, le permitía no solo tener ingresos sino también tener acceso al IMSS, pues debido a su condición por la enfermedad que padece, estos servicios de salud son indispensables para él.

Adrián Varela exhibió que todo comenzó cuando un regidor le pidió participar en la marcha de la comunidad LGBT+ en Culiacán el pasado 30 de julio y luego de eso, el 1° de agosto, el titular de la dependencia le solicitó que renunciara inmediatamente, sin embargo, esto implicaba perder su acceso a los servicios de salud del IMSS.

“A raíz de mi participación en la marcha de la comunidad LGBTTTQ+ y un concierto a beneficio de DIF Culiacán comenzaron algunas situaciones que me afectan directamente en mi acceso a servicios de salud y pues también a nivel laboral”

El exparticipante de La Academia comentó que no aceptó dicha situación debido a su enfermedad, pues necesita seguir su tratamiento en tiempo y forma.

“No pude aceptar por mi condición de salud y necesidad de llevar mi tratamiento en tiempo y forma, no puedo discontinuarlo”

Adrián de La Academia señalo que la dependencia está siendo injusta con él, pues aunque pidió que no mezclaran su trabajo ni su persona con temas políticos, la respuesta que obtuvo fue que todos eran despedidos alguna vez en la vida de sus puestos de trabajo.

"Están siendo injustos conmigo. El director general de Instituto me pide que renuncie, me habla de otra contratación diferente que implicaba perder mi IMSS. Le pedí que no me metieran en asuntos políticos pero me dijo que no tenía que ver conmigo y que a todos los han corrido alguna vez", dijo.

¿Qué enfermedad padece Adrián Varela, exparticipante de La Academia?

En su vídeo, Adrián Varela relata que desde hace muchos años padece de una enfermedad del corazón que lo mantiene con un tratamiento de por vida, pues de no seguirlo como se debe, podría fallecer en cualquier momento.

"Estoy enfermo y diagnosticado con una enfermedad debido a una aorta bivalva... mi diagnóstico es una insuficiencia aórtica que ha pasado de leve a moderada, y según especialistas soy candidato a una prótesis biomecánica y tomo un tratamiento de por vida”

El exacadémico destacó que para él es muy importante poder tener acceso a los servicios médicos, pues mucha gente ha muerto, sin embargo, aseguró que enfrenta este padecimiento con la mejor actitud que puede.

“Es algo que enfrento con mucha actitud, mi condición mucha gente la padece y ha muerto con una simple visita al dentista, entre los riesgos que enfrento es que por una bacteria que entre en mi cuerpo puedo sufrir una endocarditis, tomo tratamiento que debo adquirir por lo que para mí es muy importante tener acceso al IMSS y en servicios privados”

Adrián Varela de La Academia pide ayuda a las autoridades y al público

El exacadémico pidió ayuda a las autoridades para que pueda seguir trabajando y necesita la atención médica. Asimismo asegura que él no tiene ningún conflicto con nadie y que él no se encuentra colaborando con ningún partido político, únicamente le interesa estar bien de salud.

“Hago un llamado a las autoridades para que me permitan seguir trabajando y tener acceso al servicio de salud que tanto necesito; a mí me gusta llevarme bien con todo el mundo; no tengo ningún conflicto con nadie; no milito en ningún partido político”

Por otro lado, el cantante y actor ya está analizando su caso con un despacho de abogados y especialistas, asimismo dijo que no sabe si es un tema de discriminación y que el vídeo no era una acusación legal para nadie, solo quería dar a conocer su caso y que las autoridades tomaran cartas en el asunto. Adrián Varela también aprovechó para pedir ayuda al público y a sus seguidores.

"Estamos hablando de salud y yo lo que quiero es que no se pisoteen mis derechos. No pido que me regalen nada, solo que no me dejen solo. Me siento muy mal y necesito ayuda, yo le pido a la gente que alguna vez yo he estado ahí para ustedes, apóyenme", reiteró.