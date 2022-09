CIUDAD DE MÉXICO.— Karla Sofía Gascón y Arturo López Gavito desde que se convirtieron en participantes de MasterChef Celebrity México 2022, su buena relación ha desatado rumores sobre que entre ambos hay algo más que una amistad. Por su parte, la concursante transexual ha hecho revelaciones que han elevado las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ella y el ahora apodado 'Chef de Hierro'. Recientemente, la española señaló no descarta salir con López Gavito.

¿Arturo López Gavito y Karla Sofía Gascón más que una amistad?

Debido a que Karla Sofía Gascón ha estado compartiendo mucho tiempo con Arturo López Gavito dentro y fuera del foro de MasterChef Celebrity México se ha rumoreado que entre ellos hay más que amistad, pero ella aclara su situación.

En entrevista con la revista TV Notas, la actriz de 50 años de edad habló de su vida amorosa, pues en últimas fechas se le ha relacionado sentimentalmente con su compañero de la 'cocina más famosa de México': Gavito.

Sobre el juez de La Academia, Karla manifestó que López Gavito "es un sol, un amor de hombre", asimismo la participante de la segunda temporada de MasterChef Celebrity señaló que desde el primer día que los pusieron juntos tuvieron una buena conexión que hasta la fecha continúa.

“Por esas fotos a últimas fechas se ha hecho un rollo diciendo que es mi pareja, mi esposo, que me lleva a pasear, y es real... que la gente diga lo que quiera, Gavito y yo estamos muy bien, me da un gusto tremendo haberlo conocido”, bromeó la actriz trans.

No obstante, la española reveló que la primera vez que vio a Arturo pensó que era "muy estirado", sin embargo con el paso de los días se dio cuenta de que no era así, por el contrario. De acuerdo con Karla Sofía, Gavito se ríe todo el día y es "superbuena onda".

La concursante del reality de cocina reiteró que entre ellos hay buena química, por lo que no sabe "a dónde van a llegar".

¿Karla Sofía Gascón está casada?

Otra de las incógnitas que reveló la actriz de cine, fue su verdadero estado estado civil, ya que si bien ella en reiteradas ocasiones ha dicho estar casada con Arturo López Gavito e incluso lo llama "esposo", la realidad es que la actriz trans sí está casada, pero no con el ahora llamado 'Chef de Hierro'.

En la entrevista reveló que lleva más de 30 años con su esposa, quien vive en Madrid con la hija que ambos procrearon y que ahora es una jovencita de 11 años de edad.

La actriz señaló que pese a los rumores en torno a su vida amorosa, a su esposa no le importan, pues se quieren muchísimo. Además la participante de MasterChef Celebrity México 2022 mencionó que son "una familia que ha pasado por tanto, que no sabe qué podría pasar para no seguir juntas".

“Mi mujer pasa más allá de tonterías y de mí me dice: ‘Haz lo que te dé la gana, ojalá ya te vayas con alguien y me dejes tranquila’ (ríe). Ella y yo llevamos juntas más de 30 años, nos queremos muchísimo... no sé qué podría pasar para no seguir juntas... aunque conociéramos a alguien, sabemos que al final acabamos juntas, es una cosa como inamovible, llevamos muchos años juntas, nos conocemos perfectamente y nos compenetramos muy bien”, detalló la española.

Pero estando en México, ¿podría tener una relación con Arturo López Gavito?

A este cuestionamiento, Karla Sofía Gascón destacó que solo ellos saben y recordó el refrán que dice: "cuando el río suena, es que agua lleva" dejando entrever que algo de cierto hay entre los rumores que se han hecho entorno a ellos y su relación que para alguno es más que de amigos.

“Es una cuestión nuestra lo que vayamos a hacer o lo que no, parece show, pero a lo mejor no lo es tanto, pero cuando el río suena, es que agua lleva y algo habrá, si no, no estaría ahí cerquita todo el rato, todo el día estamos juntos en el foro, es muy divertido y nos reímos mucho”. concluyó la actriz.