CIUDAD DE MÉXICO.— La controversia entre Cesia Saénz, ganadora de La Academia 2022, y Myriam Montemayor, madrina de la última generación, sigue dando de qué hablar. En su afán de querer arreglar las cosas, la hondureña le ha ofrecido una disculpa pública a la regiomontana, aunque, al parecer la intérprete de "Hasta el límite" no quiere saber nada de la exalumna.

La Academia 2022. Cesia le pide perdón a Myriam Montemayor

A través de su cuenta de Twitter, Cesia escribió un mensaje con el que se disculpaba con la ganadora de la primera generación de La Academia, luego de que ésta se sintiera ofendida con la imitación que la originaria de Honduras hizo en una transmisión en vivo en compañía de sus compañeros Nelson y Rubí.

"Ya le escribí a la madrina y le pedí perdón. Pensé que a ella también le iba a causar gracia jajaja", se lee en el tuit que la ganadora de La Academia 2022 publicó y en el que también arrobó a Myriam Montemayor, sin embargo, la joven no tuvo respuesta por parte de la regiomontana.

Ya le escribí a la madrina y le pedí perdón??pensé que a ella también le iba a causar gracia jajaya le dije que se nos una también que nuestro fandom se una??el icónico *como la flor* no es en son de burla hacia ella, ya le dije qué hay que hacerlo un meme viral @MyriamMonteCruz — Cesia Sáenz Oficial uD83EuDD81 (@Cesia_Saenzz) September 3, 2022

No obstante, la publicación de Cesia desató el debate, ya que mientras algunos de sus seguidores la felicitaron por ofrecerle una disculpa pública a la madrina de La Academia 2022, fans de Myriam Montemayor le recordaron la trayectoria de la cantante y le pidieron dejar ya la polémica.

Algunos internautas más le aconsejaron que sería una buena idea asesorarse para que esos malos entendidos no sigan pasando, pues recientemente también fue tachada de 'imprudente' por comentarios sobre William Valdés, quien siempre le mostró apoyo.

¿Por qué Myriam Montemayor se molestó con Cesia?

Hace unos días, se viralizó un vídeo en el que Cesia Saénz imitó una interpretación de Myriam Montemayor, debido a ello la regiomontana y sus fans lo tomaron a manera de burla.

Por lo tanto, la ganadora de la primera generación de La Academia dejó de seguir en redes sociales a la hondureña y a sus compañeros Nelson y Rubí, quienes se rieron de la "imitación" de Cesia.

Cabe destacar que antes de que Cesia se disculpara, la joven ya había hablado sobre lo sucedido. En aquella ocasión, la hondureña aseguró que lo hizo sin mala intención y sin burla, pero le parecía muy infantil que Myriam se enojara por eso.

"La madrina me dejó de seguir pero... no creo que se haya enojado por algo así [la imitación que hizo de ella], no fue con mala intención, yo no le hice nada a Myriam, yo estaba cantando, si ella se enojó por algo infantil pues…, cada quien toma las cosas a su manera nosotros no lo hicimos con mala intención, yo ni sabía, pero si me dejó de seguir es porque le molestó, pero yo no lo hice con mala intención, y dejó de seguir a Rubí y a Nelson también", declaró en un video que se popularizó a través de TikTok.