Yrma Lydya. Supuesta amiga de la cantante presenta ''pruebas'' a favor de Jesús ''N''

El caso de Yrma Lydya, la joven cantante asesinada en el restaurante Suntory el pasado 22 de junio por su esposo Jesús Hernández Alcocer, aún no se esclarece y es que ahora, una supuesta amiga de ella llamada Galia Tonella, habría mostrado pruebas a favor del presunto feminicida, las cuales podrían dar un giro completamente diferente al caso.

Galia Tonella, activista, escritora y supuesta amiga de Yrma Lydya, reveló para una revista de espectáculos que la joven siempre soñó con ser famosa y su esposo, Jesús Hernández Alcocer, siempre trató de ayudarla económicamente además de conectarla con la gente correcta para que su sueño se cumpliera.

Asimismo, aseguró que Jesús "N" quería con "la cartera" pues era él quien pagó para que ella estuviera en "GranDiosas" al lado de Dulce, Alicia Villareal, Maria Conchita Alonso, entre otras; además también le consiguió representantes y contratos con tal de que ella triunfara.

"Sí, él estaba comprometido, cumpliéndole, muy atento y cariñoso, a veces el cariño también se muestra con la cartera. Perdón que lo diga, pero sí, él estuvo pagando todo porque él pagó a Grandiosas, pagó a representantes, pagó a personas para que le hicieran un nuevo LP diseñado para ella, para que cantara nuevos éxitos"

Pese a que dijo ser amiga de Yrma Lydya, defendió a Jesús "N", quien se encuentra detenido en el reclusorio norte, pues asegura que la cantante solo estaba interesada en hombres millonarios; además, reveló que utilizaba su fama para engancharlos y así poder obtener lo que quisiera.

"No sé si solo quería vivir con millonarios o si realmente ocupaba la parte artística como anzuelo para cazar hombres de la tercera edad o si sus padres la entregaron en un concubinato."

Asimismo, Galia Tonella reveló que existe un vídeo de una pelea entre Yrma Lydya y su esposo Jesús Hernández Alcocer antes de que la asesinara, el cual podría cambiar completamente el caso para el detenido. La escritora reveló que no sabe por qué dicho material no fue entregado a las autoridades.

En redes sociales, internautas están con opiniones divididas, pues unos aseguran que Yrma Lydya, la cantante asesinada en el Suntory de la Ciudad de México, era una interesada y su esposo, Jesús Hernández Alcocer, la asesinó como venganza o si Galia Tonella simplemente quiere encubrir a un feminicida por cuestiones de dinero.

Cabe mencionar que posiblemente la última entrevista de Yrma Lydya antes de morir fue precisamente con Galia Tonella a través del espacio "Las dos caras de la moneda". El reportaje se encuentra disponible en Youtube y lo más curioso dentro de todo el vídeo es que Yrma Lydya habló de su muerte y reveló que ella quería ser reconocida en vida, pues muerta ya no tendría caso.

“La culminación de mi carrera, indiscutiblemente, sería el reconocimiento del público... Yo no me quiero morir, yo sí quiero tener el reconocimiento del público pero en vida. No, ya muerto ya para qué, ya ni voy a estar”, expresó ante Galia Tonella