Harry Styles aclara lo que sucedió con Chris Pine durante la proyección de ''Don't Worry Darling''

CIUDAD DE MÉXICO.- Harry Styles se encuentra en medio de la polémica, luego de que circulara un vídeo en el que presuntamente escupe a Chris Pine, antes de ocupar su lugar en la proyección de la película "Don’t Worry Darling", que protagoniza y se presenta en el Festival de Cine de Venecia.

Dicho encuentro fílmico ha dado mucho de qué hablar, ya que al intérprete de "As it was" también se le ha visto distanciado de su novia Olivia Wilde, quien además es directora y coprotagoniza el mencionado filme.

Durante la proyección de la cinta, un gesto llamó la atención de los internautas, quienes aseguran que Harry Styles le habría lanzado un escupitajo a su compañero de reparto, Chris Pine, minutos antes de que iniciara la función; sin embargo, y ante el escándalo que se ha suscitado, el representante del cantante compartió una respuesta.

¿Qué pasó con Chris Pine y Harry Styles?

Mediante un comunicado que lanzó a los medios de comunicación, negaron que dicha situación haya ocurrido en realidad, además de que calificaron a estos señalamientos como algo completamente ridículo y fabricado:

"Esta es una historia ridícula: una fabricación completa y el resultado de una extraña ilusión virtual que claramente es engañosa y permite especulaciones tontas", se puede leer en el documento publicado por la revista Variety.

Además, también explican que la relación entre Harry Styles y Chris Pine es de sumo respeto, por lo que jamás podría ocurrir algo semejante; incluso, destacaron que toda especulación al respeto es un intento de crear drama en donde no lo hay.

"Para que quede claro, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe", agregó.

Cabe destacar que, hasta el momento, Pine no se ha pronunciado al respecto, pero las críticas en contra de Styles, no han parado:.