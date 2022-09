¿Qué pasó entre Harry Styles y Chris Pine? Vídeo ''exhibe'' al cantante escupiendo al actor

Harry Styles llegó al Festival Internacional de Cine de Venecia como todo un rompecorazones, sumando otro título a su currículum como actor que incluye desde "Dunkerke", "My Policeman" y ahora "Don't Worry Darling", cuyo estreno en la Mostra desató polémica debido a que se vivieron varios momentos incómodos.

En primera instancia, Chris Pine no pareció satisfecho con el hecho de que la prensa internacional utilizara su tiempo en la conferencia con el elenco para cuestionar a Olivia Wilde, directora del filme, sobre su romance con su protagonista. Además, las preguntas se dirigieron mayormente a Harry Styles.

"Es divertido llegar a jugar en mundos que no son necesariamente el tuyo. Este mundo, que supuestamente es tan perfecto, es realmente divertido jugar a fingir allí. No hubo demasiada actuación", respondió el intérprete de "Watermelon sugar".

También fue cuestionado sobre si volvería a trabajar con su pareja, la directora Olivia Wilde o no, pero él no respondió. En algún momento de la conferencia se puede ver a Chris Pine sorprendido por algunas preguntas e incluso no puede ocultar su incomodidad:

¿Por qué Florence Pugh no iba a presentarse en Venecia?

La cinta enfrenta la polémica de la protagonista Florence Pugh, quien no iría al Festival pues no acabó en buenos términos con Styles y Olivia, a quien señaló de dar preferencia a su pareja. También dijo sentirse incómoda con el hecho de que los fanáticos solo destacaban las escenas eróticas.

"Cuando se reduce a tus escenas de sexo o a ver al hombre más famoso del mundo f*llar con alguien, no es por eso que lo hacemos", explicó Florence, quien al final sí se presentó en el Festival, aunque luciendo igualmente incómoda que Pine.

¿Terminaron Olivia Wilde y Harry Styles?

Desde el inicio de su relación, recuerda El Universal, Harry Styles y Olivia Wilde estuvieron en medio de la polémica, no sólo por la gran diferencia de edad que existe entre ellos, la actriz tiene 38 años, mientras que el ídolo pop 28; también porque el romance se habría surgido mientras trabajaron juntos en la cinta "Don't Worry Darling", en 2020.

Olivia terminó su relación con Jason Sudeskis y para 2021 dejó la casa que compartía con su ex, para vivir junto Styles en California. Después de la filmación, la pareja se dejó ver junta en unas cuantas ocasiones, ya fuera paseando de la mano, saliendo de viaje o simplemente compartiendo una romántica tarde en un yate el amor entre ambos era evidente; algo que simplemente no se vio durante la premier de la cinta.

Y es que ambos actores prefirieron llegar por separado y guardar silencio ante las preguntas de los medios de comunicación sobre su relación. Aunque se desconoce si es una indirecta de que el romance terminó, durante la proyección la incomodidad escaló hasta un momento de tensión protagonizado por Chris Pine.

Lo anterior, ya que diversos usuarios aseguran que la reacción del actor, que deja de aplaudir cuando Harry Styles llega a ocupar su asiento a su lado, se debe a que este último le escupió. También se puede ver como Olivia Wilde parece un poco consternada por el hecho.

A lo anterior se suma el hecho de que Harry Styles hizo de todo para no salir junto a Olivia en las fotogafías de la premiere.