Viuda de Fernando del Solar reaparece; Anna Ferro no se arrepiente de 'exhibir' a Ingrid Coronado

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, reapareció en redes sociales luego de la polémica que ha enfrentado en las últimas semanas por una supuesta disputa legal contra Ingrid Coronado.

Cabe mencionar que el pleito entre Anna Ferro contra la expareja de Fer del Solar comenzó luego de que, a tan solo unas semanas de la muerte del conductor, su esposa dio una entrevista a una revista exhibiendo a Ingrid Coronado y una supuesta demanda que le puso a su exesposo antes de fallecer.

Sin embargo, Ingrid Coronado desmintió a Anna Ferro asegurando que no existía tal demanda más que la que había interpuesto Fernando del Solar en su contra tras solicitar el divorcio y una pensión debido al cáncer que padecía.

Además, desde que falleció Fernando del Solar, la casa de Cuernavaca en la que vivía , está en pleito pues aunque se reveló que está a nombre de Ingrid Coronado y que Anna Ferro tendría que abandonar dicha propiedad, el testamento que dejó Fer del Solar supuestamente dice que la mitad es para Ingrid Coronado y la otra mitad para su viuda. Aquí los detalles.

A través de unas historias en su cuenta de Instagram, Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, reapareció tras la controversia que ha generado en los últimos días contra Ingrid Coronado.

Anna Ferro desapareció de redes cuando comenzaron a cuestionarla sobre las propiedades y herencia de Fernando del Solar, pues al parecer, su ahora viuda quería pelear la casa en la que vivía en Cuernavaca y dejarla a nombre de su hija, sin embargo, la propiedad es parte de un fideicomiso que tenían Ingrid Coronado y Fer del Solar para sus hijos, por lo que Anna Ferro probablemente tenga que abandonar dicha casa.

Sin embargo, en uno de los vídeos, Anna Ferro asegura que todo esto ha sido un cambio muy drástico para ella, sin embargo, asegura que no se arrepiente de nada, pues todo ha sido una enseñanza.

"Porque si me dicen '¿Anna volverías a hacer todo?', les diría que "sí", porque todo lo bueno o malo, me ha enseñado y he aprendido, entonces no lamento nada".