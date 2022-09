Exparticipante de Enamorándonos exhibe los ''negocios turbios'' dentro programa

Gerado Chuela, exparticipante de Enamorándonos en 2019, habló de su experiencia en reality de TV Azteca y es que asegura que aunque tuvo cosas buenas, también estaba lleno de cosas sospechosas y negativas.

Recordemos que varios participantes de Enámorándonos han sido vinculados a la delincuencia organizada e incluso hay quienes han fallecido por supuestamente estar relacionados con venta de drogas, trata de personas, entre otros. Esto fue lo que dijo el exintegrante del programa.

Enamorándonos estaba ligado a un grupo delictivo, afirma exparticipante

Gerardo Chuela participó como flechado en Enamorándonos, y a través de un vídeo en Tiktok exhibió que aunque estar al aire era divertido, detrás de cámaras las cosas eran diferentes, pues uno de sus compañeros le hacía propuestas "extrañas" para trabajar en "negocios" poco comunes pero que estaban directamente relacionados al programa de TV Azteca.

En el clip titulado “Cuando fuiste a Enamorándonos y no aceptaste entrarle al ‘bisnes’ y sigues vivo y no estás en la cárcel.”, Gerardo de Enamorándonos, reveló que él no aceptó ninguno de los negocios turbios que le ofrecieron y aunque no reveló el nombre de la persona, sí afirmó que el programa estaba ligado a un grupo delictivo de la ciudad de México.

"me invitó a trabajar en eso que ya ustedes saben que roban coches, trata de gente, hacen cosas no buenas. Yo no acepté.”

Exparticipantes de Enamorándonos que han estado vinculados al narcotráfico

Enamorándonos, reality de TV Azteca, ha sido catalogado como la "cuna de la delincuencia" pues varios de sus participantes han estado vinculados al narcotráfico y grupos de delincuencia organizada. Aquí te dejamos una lista con los más recientes y conocidos.

Gaby Castillo

La joven de 26 años se vio envuelta en crímenes como extorsión, narcomenudeo y compra de autos de lujo con cheques sin fondo. Fue detenida junto con su novi, José Hareff, de 35 años, quien también fue acusado de “fraude de vehículos de alta gama” en la Ciudad de México, Monterrey y Morelos. Gaby de Enamorándonos está vinculada con Óscar Flores “El Lunares”, exlíder de La Unión Tepito,

ASÍ EMPEZÓ en ENAMORANDONOS… y ASÍ ACABÓ: PRESA en las GALERAS de @FiscaliaCDMX

Es una de las 1as participaciones de Gaby Castillo en el programa de @Azteca

Así bailaba y se lucía.

Y así acabó detenida por la @SSC_CDMX



Sus novios delincuentes y su historia 6:30 en @telediario pic.twitter.com/oweipB31Sk — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 4, 2022

Brian del Prado

Este joven participante de Enamorándonos fue asesinado a a los 29 el diciembre de 2019 y se rumoró que fue atacado por integrantes de “La Unión Tepito”, quienes iban a bordo de una motocicleta y le dispararon. El joven recibió varios impactos de bala y el que le dio en la cabeza acabó con su vida de forma inmediata.

Jonathan Fuentes

Jonathan de Eanomrándonos fue un examoroso dentro del programa. Desafortunadamente, al igual que Brian, fue atacado por hombres armados en las calles de Tultitlán, estado de México.

Nataly Michel

Esta participante fue encontrada muerta en su departamento en mayo de 2019. La joven vivía en la alcaldía Venustiano Carranza y conforme con la policía, su cuerpo presentaba signos de estrangulamiento, sin embargo, pese a que no se reveló si tenía alguna "cuenta pendiente" o estaba involucrada en algún tipo de "negocio", hay quienes aseguran que eso era prácticamente un hecho.