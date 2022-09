Federica de Kabah denuncia que su hija es víctima de acoso en redes sociales (VÍDEO)

A través de sus redes sociales, Federica Quijano, integrante de Kabah, alzó la voz para denunciar, públicamente, las agresiones psicológicas y de discriminación que su hija está sufriendo a manos de una supuesta seguidora.

La cantante y diputada federal exhibió varios mensajes de una persona que ataca directamente a su hija e incluso pidió a sus seguidores bloquear dicha cuenta de Instagram, pues también la insultaba a ella y a su otro hijo. Aquí los detalles.

Federica Quijano explotó al exhibir que una mujer ha estado utilizando una cuenta de Instagram para insultar cruelmente a María, a quien adoptó en 2007 tras conocerla en un albergue donde trabajaba. La integrante de Kabah mostró algunos de los mensajes en los que también arremeten contra Sebastián, su hijo menor y quien fue diagnosticado con autismo.

"Estoy enojada, furiosa, lo que le sigue, decepcionada y no sé cómo si alguien quiere afectarme a mí directamente, es muy vil que se vayan contra tus hijos", dijo Federica

Federica Quijano, quien es diputada federal por Yucatán, explicó que esta persona está cometiendo un grave delito, pues no sólo se dirige a una menor de edad, sino que está ejerciendo violencia en su contra, por lo que tomará acciones.

"Como mamá nunca me he quedado callada y menos en este caso. Haré todo lo que está en mis manos para que esta persona le pida una disculpa a mi hija", agregó.

Por último, mandó un contundente mensaje a la persona que ha estado molestando a su familia y le dejó claro que sus hijos están fuera de cualquier escándalo y no dudará en hacer cualquier cosa para defenderlos.

"Son dos personitas que no tienen nada que ver con el chisme, con cualquier tipo de presión. ¡No te metas con mis hijos jamás!".

View this post on Instagram

Tras los videos que difundió Federica, varios de sus amigos y personas cercanas expresaron su indignación, entre ellos Apio Quijano, hermano de la artista y con quien comparte escenario dentro del grupo pop. Con una extensa grabación que compartió en su perfil de Instagram, Apio no sólo le externó todo su amor y su apoyo a su familia, también condenó la agresión de la fueron objeto.

"Como persona pública estoy acostumbrado a que me despedacen en los medios, pero cuando se meten con tus sobrinos, que no tienen nada que ver… no se vale", dijo.