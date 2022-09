CIUDAD DE MÉXICO.— Julio Camejo se convirtió en el tercer eliminado de MasterChef Celebrity México 2022, sin embargo, la producción del reality show de TV Azteca podría sancionar al actor cubano, esto debido a una "imprudencia" que habría cometido.

MasterChef Celebrity México 2022. Julio Camejo podría ser sancionar, ¿qué hizo?

Julio Camejo se convirtió en el eliminado más reciente de la segunda temporada de MasterChef Celebrity México, y al parecer, al igual que los dos primeros expulsados, Verónica del Castillo y Ernesto D'Alessio, el también bailarín habría salido furioso del programa.

La molestia que le generó su expulsión del programa de cocina habría provocado que revelara en más de una entrevista cosas que todavía no han sido presentadas en el reality de TV Azteca.

Y es que Camejo ha dicho que en un principio rechazó la propuesta de estar en el programa debido a que no sabía cocinar, pero finalmente aceptó y se comprometió con ello. Incluso durante un mes, se habría metido a trabajar a un restaurante para aprender a cocinar.

Asimismo, el cubano reveló que tuvo que empezar como lavaplatos e ir escalando hasta poder preparar platillos, esto con la finalidad de llegar a la competencia teniendo el conocimiento básico en la cocina, por lo que le ha causado gran enojo que su esfuerzo haya sido "en vano", pues se convirtió en el tercer participante eliminado.

Por su parte, la periodista de espectáculos, Inés Moreno, indicó que la producción del programa estaría pensando en sancionar al histrión, debido a que en medio de su molestia ha filtrado información del programa.

"Me acaban de decir que salió enfurecido y echándole sus habladas a la producción, que porque no recibió un trato muy padre, que porque lo sacaron a la primera de cambio y que está que no lo calienta ni el sol", inició contando Inés Moreno.

"La producción está enfurecida con Camejo porque él dio una entrevista y habló de algo que apenas iba a suceder y habló de la producción, entonces dicen que a ver si no lo demandan por estar incumpliendo con esas cláusulas que indican que no puedes revelar nada", agregó la periodista de espectáculos en un vídeo de su canal de YouTube.

¿Por qué Julio Camejo fue eliminado de MasterChef Celebrity México 2022?

Julio Camejo fue eliminado luego de presentar un platillo de huazontles que resultó estar un poco crudo.

De acuerdo a lo dado a conocer por el actor, él nunca había preparado este tipo de platillo por lo que se le complicó seguir la receta.

"Un error me costó estar en esta silla y decir adiós, con eso me voy... La vida es de retos, a veces se gana y a veces se pierde", externó Camejo luego de que se revelara que él era el expulsado.