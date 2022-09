Tilda Swinton es la madre y la hija en emotiva cinta

VENECIA.— Fantasmas, sueños y recuerdos envuelven “The Eternal Daughter”, la película con una Tilda Swinton divida en dos personajes que ayer hizo frente en Venecia a la historia clásica basada en hechos reales de “Il signore delle formiche”, de Gianni Amelio.

Fue mejor recibida en la competencia la cinta de la directora británica Joanna Hogg que el filme italiano.

Cuando aún faltan por proyectarse títulos muy esperados, como “The Son”, de Florian Zeller; “No Bears”, de Jafar Panahi, y “Blonde”, de Adrian Dominik, la jornada de este martes fue un respiro a la locura de los últimos días y permitió ver con tranquilidad producciones que tuvieron resultados contrarios a lo previsto.

De acuerdo con el reporte de la agencia de noticias EFE, no muchos confiaban en “The Eternal Daughter” pese a contar con la siempre sólida Tilda Swinton; sin embargo, gustó mucho la historia en que la actriz angloescocesa da vida a una directora de cine y a su anciana madre, que llegan a un hotel en aislada zona de Gales, donde se enfrentan a sus recuerdos y sus fantasmas.

Sería una historia casi teatral si no fuera por el paisaje galés, con la niebla y luz difusa, que colabora para crear un ambiente fantasmal. La acción se desarrolla principalmente en el hotel en que solo hay una recepcionista que hace todos los trabajos. Y algún otro personaje que aparece fugazmente.

“Antes de hacer las dos partes de ‘The Souvenir’ (2019 y 2021) ya estaba pensando en hacer un filme de fantasmas y después de acabarlas volví a esta historia de una madre y una hija que había escrito hace años y junté las dos ideas”, explicó Hogg en rueda de prensa.

Para este filme recuperó el personaje de Julie que en “The Souvenir” interpretaba la hija de Tilda Swinton, resaltó la actriz, que llevaba la mitad del cabello teñido de amarillo en honor a Ucrania. “Joanna y yo hablamos mucho sobre esta particular generación entre nuestras madres y las mujeres de nuestra edad. Ahora tenemos hijas de la edad de ‘The Souvenir’ y nos damos cuenta de lo diferente que es la relación entre madres de nuestra edad y nuestras hijas y la que teníamos nosotros con nuestras madres”.

Al principio no estaba previsto que Swinton hiciera los dos papeles, pero la actriz lo propuso y eso cambió completamente la cinta.

La mayor parte del tiempo la película no se entiende, algo que se buscó a conciencia. “Queríamos mantener el compromiso de no mostrar todo demasiado pronto y confiar en que la actuación de los últimos minutos fuera lo que diera sentido”, afirmó la actriz.

Swinton tuvo que trabajar con el sistema de la directora, que no escribe los diálogos de los personajes, lo que obliga a los intérpretes a involucrarse mucho más en el proceso de creación.

“Me gusta poner la cámara frente a los actores y no complicarme con cuestiones técnicas”, indicó la realizadora. “Son conversaciones que no hubiéramos podido tener si no nos conociéramos desde hace tantos años”.

Documental

En el lado opuesto está “Il signore delle formiche”, que en principio sería un documental sobre Aldo Braibanti, dramaturgo y poeta italiano que en la década de 1960 fue acusado de plagio psicológico, figura penal que se utilizaba para enjuiciar a los homosexuales por haber sometido a su voluntad a otros hombres.

Amelio al final decidió hacer una ficción sobre la vida de Braibanti en una película protagonizada por Luigi Lo Cascio y es “probablemente la mejor que he hecho”, afirmó el realizador.

“Las fragilidades que Lo Cascio ha encontrado en Aldo Braibanti los descubrí en mí mismo: viví una historia de amor atormentada, cuyo tormento no pasa. La película se benefició de esta perturbación”, agregó.

“Creo que he dado el máximo con este filme y si no he dado el máximo es porque tengo mis limitaciones como director”.

También ayer se presentó el documental “Sergio Leone: el italiano que inventó América”, producido por su familia para desentrañar su mundo de forajidos.

Leone, fallecido en 1989, fue uno de tantos niños que creció en la Italia asolada por la Segunda Guerra Mundial: “Yo nací en el cine”, rememora en imágenes de archivo, ya que era hijo de los populares actores de cine mudo Roberto Roberti y Bice Waleran.

La idea de ponerse detrás de la cámara o escribir guiones no fue inmediata. Tuvo aversión al cine hasta los 14 años de edad, debido a que su padre acabó sumido en el ostracismo por sus posturas antifascistas.

Aquel arte acabaría conquistándolo, al punto que lo definiría como “un espectáculo inmenso que propone aspectos enmascarados de la vida a través de la fábula o el mito”.

A su vez, el cineasta Walter Hill acudió a la Mostra para estrenar, fuera de concurso, “Dead for a Dollar” y recoger el premio “Cartier Glory to the Filmaker” por su “extraordinario trabajo, talento y contribución original” al cine contemporáneo.

La película recorre las andanzas del cazarrecompensas Max Borlund (Christoph Waltz) desde las profundidades de México hasta toparse con su acérrimo enemigo, el pendenciero jugador de cartas Joe Cribbens (Willem Dafoe), en una encarnizada batalla por el honor.

“No sé por qué el western regresa siempre a mis películas. Es un género que me gusta porque transmite un sentido de nostalgia por un período de la historia estadounidense que gira en torno a una idea mítica y poética”, señaló.