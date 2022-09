LOS ÁNGELES.— Desde que Eugenio Derbez sufrió un aparatoso accidente que generó que tenga que ser operado de inmediato, el actor ha desato la preocupación e intriga, pues hasta el momento no se sabe a ciencia cierta cuál es su estado de salud. Su familia también ha contribuido, pues ha manejado el tema con mucho hermetismo e incluso desde que se accidentó, él se ha mantenido oculto.

Aunado a todo ello, ahora se ha dado a conocer que el actor estaría delicado y podrían no reemplazarle su hombro.

Eugenio Derbez estaría delicado de salud; podrían no reemplazarle su hombro

La salud de Eugenio Derbez sigue siendo un misterio; hace unos días su esposa Alessandra Rosaldo confirmó que el accidente del actor sí fue aparatoso, pues el también comediante sufrió una severa fractura en el hombro derecho.

De igual modo, la cantante señaló que había la posibilidad de que tuvieran que volver a operarlo para que le reemplacen el hombro, ya que se rompió el hueso en varias partes y pulverizando otras.

Tras la declaración de la esposa de Derbez, poco se ha dicho de cómo sigue, sin embargo, recientemente en el programa de espectáculos, "Chisme No Like", el presentador Javier Ceriani reveló la supuesta razón por la que el humorista no ha sido sometido a otra cirugía.

El actor y comediante, Eugenio Derbez, sí habría sufrido un preinfarto

El conductor argentino manifestó que Eugenio Derbez necesita ser intervenido quirúrgicamente, pero esto no se ha podido hacer ya que el ex de Victoria Ruffo habría sufrido un preinfarto después del accidente, incluso se desconoce si fue durante la cirugía.

Pero Ceriani externó que esa sería la razón por la que los médicos habrían tomado la decisión de esperar para operar nuevamente al actor de la película "CODA".

El presentador del programa transmitido por YouTube también destacó que esta información la obtuvo de Mandy Fridmann, una periodista que trabaja en Estados Unidos y suele conseguir información acerca de los latinos que viven allá.

"Hablaba con Mandy Fridmann sobre Eugenio Derbez y que sí le habría dado un preinfarto, y que hay como un contrato donde él no se podía lastimar", detalló Javier Ceriani.

El periodista añadió que el famoso se destrozó el hombro, por lo que se lo tienen que cambiar por completo, pero temen que quede mal.

"Se cae, se destroza el hombro y se lo tienen que cambiar, todo el hombro, pero está mal... como le dio el preinfarto no lo pueden volver a operar, no le pueden sacar el hombro, porque cómo lo harán, por eso no dicen nada", añadió Ceriani.

José Eduardo, revela cuál es el estado de salud de Eugenio Derbez

Una vez más, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, fue cuestionado sobre el estado de salud de su padre, pues desde que se dio a conocer el accidente que sufrió el actor, su familia ha querido guardar muchos detalles de lo que le ocurrió al también director.

Sin embargo, José Eduardo ha vuelto a responder a la prensa que en su caso, él no es que se niegue a dar detalles sobre lo que le ocurrió a su papá, sino que por estar en México no sabía nada.

En una reciente entrevista para el programa de Adela Micha, 'La Saga', José Eduardo reveló que sabe lo mismo que todos los medios de comunicación, pues su familia no le ha querido dar mayores detalles de lo que pasó.

No obstante, el también actor afirmó que Derbez "está bien y pero con dolores.

"Está bien, ahí va, con sus terapias y sus dolores, pero está bien... Imagínate darte en la mad#$%@ jugando... Lo que le pasó no es top secret, estaba jugando...", externó José Eduardo.

El hijo de Eugenio Derbez revela que a él no le quieren decir cómo esta su papá

El también youtuber comentó que sus hermanos y la esposa de su papá son "misteriosos" con él al igual que lo son con la prensa, por eso él no puede dar detalles de cómo se encuentra Eugenio Derbez.

"Así como son misteriosos con los demás, también son conmigo, es parejo. Como que le da este toque así interesante a las cosas", puntualizó el hijo de Victoria Ruffo.

"Según yo, se rompió el brazo en muchísimas partes... Te juro que son bien misteriosos todos, Vadhir, Aislinn, Ale, bueno, hasta la niña, o no me quieren compartir a mí los secretos de la familia, así son", dijo José Eduardo a Adela Micha, quien después lo cuestionó sobre si no tenían un chat familiar.

"Sí estoy en el chat familiar, si no tienen otro, sí estoy. Lo primero que mandaron fue a mi papá en el hospital, pero eso fue recién cuando se cayó, y les puse '¿qué paso?' y nadie me contestó, les puse: '¿qué pasó, qué tiene mi papá?', y no me acuerdo quién puso 'pregúntale a no sé quién', y yo 'oigan, les estoy preguntando', otros 'no pregúntale a no sé quién', y que 'mejor pregúntale en privado a no sé quién', y yo así de '¿no me pueden decir aquí?'", explicó el actor.

José Eduardo también confesó que el hecho de que su familia no le haya querido decir como se encontraba su papá le dolió.

De igual modo, el presentador de "Miembros al aire" detalló que Vadhir únicamente le dijo que su papá se había caído y Alesandra le aviso que emitiría un comunicado.

"Ya no pregunté más porque dije, 'pues aquí no somos muy comunicativos, por lo menos conmigo'... Días después alguien pone en el grupo '¿cómo va todo?' y alguien dice 'bien'", argumentó Jose Eduardo.

Y agregó: "Cuando me pregunten (los medios) no me van a creer cuando les diga que no sé, porque es raro, y duele".

Jose Eduardo Derbez finalizó su entrevista comentando que le preguntó a la esposa de su papá si debía cancelar sus proyectos para viajar a Los Ángeles y estar con su papá, pero la cantante le dijo que no era necesario.

¿Eugenio Derbez se encuentra sedado todo el tiempo? José Eduardo confirma

El hijo de Victoria Ruffo mencionó que el día del cumpleaños de Eugenio Derbez (el pasado 2 de septiembre) habló con él, fue así como se enteró de que el director había salido del hospital. Jose Eduardo indicó que sintió "bajoneado" a su papá.

Finalmente, el hijo de Derbez dijo no saber exactamente cuánto tiempo tendrá que estar en recuperación Eugenio, pero cree que serán varios meses los que tomará rehabilitación: "Lo que sí sé es que tiene mucho dolor, entonces lo tienen con pastillas que lo mantienen dormido".