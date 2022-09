“La Academia”, su plataforma; prepara Santiago Domínguez su primer material

Santiago Domínguez Werlsh quiere aprovechar la exposición que le dio “La Academia” para lanzar su proyecto personal, algo de lo que no puede hablar todavía, pero busca una mezcla entre Christian Nodal y Alejandro Fernández, ya que su pasión es la música regional mexicana con la versatilidad de poder cantar una balada o algo pop si así lo quisiera, como lo hacen los dos artistas ya consagrados.

El cantante, quien fue el eliminado número 11 del “ reality”, entre 18 competidores, nació en Ciudad de México, pero desde muy pequeño, a los dos años de edad, vino a vivir a Mérida.

Tiene una venia artística de familia, su tío abuelo fue Héctor Herrera “Cholo”, y Alejandro Filio, su tío.

Recuerda que a los tres años debutó en una obra de teatro que montó Jazmín López “Tina Tuyub”, una parodia llamada “Harry Poot y el prisionero de Yaxcabá”, en la que era el chofer de un mototaxi, que apenas podía hacer avanzar por el peso del pasajero que llevaba en la escena, que recuerda era tres veces más grande con él.

Su incursión en el teatro regional fue en varias obras, por eso no es raro que ahora, que se ha vuelto una persona conocida gracias a “La Academia”, quiera incursionar en series y películas.

Por supuesto, su pasión por la música es lo que más le mueve en este momento, en el que vive el sueño de algo que no imaginó, pues estando dentro de “La Academia” no sabía lo que pasaba afuera, pero al salir se dio cuenta de la magnitud de lo que había vivido, ya que a cualquier lugar que fuera, no solo en Ciudad de México, sino en otros estados que ha visitado en las últimas semanas, hay personas que lo reconocen y le piden tomarse fotografías con él.

Las experiencias que ha vivido han sido maravillosas para su carrera, por ejemplo, cuenta que hace unos días se presentó en el Lunario del Auditorio Nacional abriendo un show de Myriam Montemayor, junto con la exacadémica Fernanda.

Comparte que fue muy emocionante y lo disfrutó mucho, ya que fue diferente a presentarse en el “reality”, donde siempre se tenía la presión de saber que los jueces los estaban observando, pero en el Lunario se sintió más en confianza, y esto le permitió disfrutar más su participación y la cercanía con el público.

Santiago fue invitado por Ana Bárbara, una de las jueces de “La Academia”, para abrir un concierto que ofrecerá el 8 de octubre en una Feria en Mexicali, por lo que está feliz de estas oportunidades que le están brindando.

Sobre su paso por el “reality” y la opinión de los jueces hacia su persona, externa que le gustaban mucho las críticas de Lolita Cortés, quien tiene décadas de experiencia, por lo que recibir consejos de su parte considera que fue como tener un gran coach.

También aprecia las opiniones de Ana Bárbara y Horacio; con el único que no estuvo de acuerdo fue con Arturo López Gavito, y lo que le dijo respecto a que el género ranchero no le va, pues, desde hace muchos años aborda el regional mexicano y siente que lo ha trabajado bien, y muchas personas le han dicho que le va bien el género, por su tesitura de voz gruesa .

Manifiesta que el gusto por la música regional mexicana le vino luego de participar en un concurso escolar llamado Música Fest, en el que cantó el tema “Como quien pierde una estrella” que muchas veces escuchó en la voz de Alejandro Fernández, ya que luego de esa actuación, varias personas se acercaron a decirle lo bien que le iba el género, así que decidió seguir explorándolo.

Pero lo que hizo que finalmente se decidiera por la música vernácula, fue una visita que hizo a Tlaquepaque en Guadalajara, ya que sintió una gran emoción cuando vio a los numerosos mariachis en el sitio. Comenzó a escuchar cada vez más a Vicente Fernández, Pepe Aguilar, e incluso Pedro Infante.

Entre sus canciones favoritas está “El rey” de Vicente Fernández, “Mujeres Divinas”, “México lindo y querido” y “Como quien pierde de una estrella”.

Nunca antes había intentado a entrar un “reality show” de canto, aunque lo había pensado, y ahora que lo hizo, se siente contento por lo vivido, lo aprendido, y las puertas que esto le ha abierto, puesto que ya se encuentra trabajando en su proyecto musical de a mano de la disquera Sony Music. Santiago, quien toca la guitarra y el ukelele, también compone canciones, por lo que seguramente dará a conocer algo de lo que ha escrito.

El joven invita al público a seguirlo en sus redes sociales. Lo pueden encontrar como santiagodomwelsh. Sus redes sociales han crecido exponencialmente desde su paso por La Academia pasando de 4 mil seguidores a 104 mil.— IRIS CEBALLOS ALVARADO