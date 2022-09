“Presencias” deja satisfecho a su director y elenco

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— La cinta mexicana de terror “Presencias”, del director Luis Mandoki, relata la vida de Víctor (Alberto Ammann), un hombre que decide regresar a la cabaña de su infancia tras una tragedia. Allí se encuentra con Paulina (Yalitza Aparicio) y vivirán una “bajada a los infiernos”, relató el actor nacido en Argentina.

“Estoy muy feliz del estreno de esta película. Fue muy difícil porque planteaba una ‘bajada a los infiernos’ a través de Víctor", relató Ammann, a la vez que destacó lo importante que fue para él y para sus compañeros trabajar mano a mano con Luis Mandoki.

“Es el director con el que he trabajado que más conoce el trabajo de actores y actrices”, compartió.

Con él coincidió su compañera Yalitza Aparicio, que regresa al cine después de su exitoso debut en “Roma” (2018) que le llevó a estar postulada a Mejor Actriz en los premios Óscar y donde conoció a Mandoki.

“Cuando me senté con Luis a hablar sobre el personaje me dio la opción de trabajar como yo lo había hecho o de, si yo se lo permitía, darme sus consejos. Le dije ‘Sí, claro’. Quiero aprender otras formas de construir un personaje para ampliar lo que he ido aprendiendo”, dijo.

Además, recordó cuando el director le dijo que tenía un proyecto en el que quería que ella participase, ante lo que la actriz se emocionó y deseó que sí pudiese hacerse.

Y se hizo y no solo aprendió de Mandoki, detalló, sino también de Ammann, quien carga con gran experiencia y producciones icónicas a sus espaladas, como “Celda 211” —con la que se llevó el premio Goya al Mejor Actor Revelación— o su participación en la serie “Narcos”.

“Hay personas de las que aprendí dentro y fuera del set. Alberto fuera del set me ha compartido consejos que me han ayudado mucho durante este tiempo, y eso es algo que se agradece con el equipo de trabajo”, contó.

Además, tanto el director como los dos actores protagonistas se dijeron muy felices del resultado, que ya puede ser visto por el público desde ayer a través de la plataforma ViX Plus.

“Un resultado increíble siempre es fruto de un trabajo en equipo. Hemos hecho esto con mucha pasión”, expresó Yalitza Aparicio.

Mandoki compartió que el camino hasta llegar al estreno “no fue un camino de rosas”, especialmente en el rodaje, que inició con mal pie después de que se tuvo que retrasar su inicio porque una semana antes de la fecha programada se incendió una de las cabañas que habían construido.

“Haciendo la película pensaba: 'Hacer drama es mucho más fácil'. El terror requiere de mucho estudio, de mucha preparación, de pensar mucho el ritmo, pensar qué tanto muestras, cómo mueves la cámara, cómo manejas el sonido, buscar locaciones idóneas”, etcétera, compartió.

Sin embargo, después de mucha planeación, mucho trabajo con los actores e infinita perseverancia, dijo sentirse sorprendido “por lo que se ha logrado”.

La cinta cuenta además con la dirección de fotografía del reconocido cinematógrafo francés Philip Lozano, alguien con quien Mandoki soñaba trabajar.

“Fue una gran oportunidad, con los actores todo fue increíble, hemos tenido muchas batallas, no fue fácil pero fue algo muy increíble”, terminó Lozano.