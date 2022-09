Babo de Cartel de Santa es acusado de agredir a su exnovia: ''Ha golpeado a muchas''

Babo, vocalista de Cartel de Santa, está en medio de la polémica luego de que su exnovia, Melanie Pavola, acusara que el cantante la agredió físicamente cuando aún mantenían una relación sentimental.

La joven, quien expuso en redes sociales lo que había sucedido, reveló que no es ella la única mujer a la que Babo ha agredido, sino que hay muchas más pero siempre busca las formas de callarlas. Aquí todos los detalles.

Exnovia de Babo de Cartel de Santa lo acusa de violencia

A través de un hilo en Twitter, Melanie Pavola, reveló que durante su noviazgo con Eduardo Dávalos De Luna, mejor conocido como "Babo" líder del grupo Cartel de Santa, fue agredida física y verbalmente frente a la hija de él.

De acuerdo con la joven, todo ocurrió luego de un concierto al que la hija de Babo quiso ir a Cancún, sin embargo, el cantante chantajeó a la niña y a Melanie diciendo que si ella no iba a cuidarla, no asistía, pues él tenía trabajo ahí. La novia de Babo accedió con tal de que su hija no se perdiera el evento y ahí fue donde la golpeó.

“Historia de cómo me pego el Babo de Cartel de Santa… Ya sospechaba que me engañaba, mientras que él era muy posesivo, él tenía trabajo en Cancún donde wiz khalifa canto tmb y su hija quería ver ese artista… a lo cual él respondió que si YO no iba para cuidarla, entonces no iría”

Historia de cómo me pego el Babo de Cartel de santa… Ya sospechaba que me engañaba, mientras que él era muy posesivo, él tenía trabajo en Cancún donde wiz khalifa canto tmb y su hija quería ver ese artista… a lo cual él respondió que si YO no iba para cuidarla, entonces no iría pic.twitter.com/qkVQ8GdR3y — Melanie Pavola (@melaniepavola) September 9, 2022

Melanie Pavola asegura que en un principio todo iba bien pero después del evento, Babo comenzó a tomar hasta que se emborrachó y comenzaron a discutir fuertemente.

Tras varios minutos de discusión, ella decidió irse al cuarto con la hija del cantante para cuidarla, pues ya estaba dormida, sin embargo, él quería continuar peleando y Melanie decidió ponerse a fumar. Esto enfureció a Babo, quien la sujetó de la cara y cuando intentó defenderse, frente a su hija, el cantante le dio dos cachetadas.

Ante esto, Melanie Pavola, se levantó como pudo y le dijo que mejor "pegara como hombre"; después de eso, Babo solo se le quedó viendo y ella decidió huir; jamás lo volvió a ver al parecer.

La joven continuó diciendo en su hilo de Twitter, que ella lo amaba y lo quería, jamás quiso hacerle daño, pero a Babo no le importó nada de eso y aún así la golpeó. Melanie asegura que han sido varias las mujeres a las que ha violentado, y argumentó que aunque quiera poner una denuncia, sabe que no procederá, pues no son "heridas de más de 15 días".

Pese a que no dijo cuándo sucedió esto, se cree que fue en el año 2015, ya que fue ese momento cuando Wiz Khalifa ofreció un concierto en Cancún y cabe mencionar que Barbarela, hija de Babo de Cartel de Santa, apenas tenía 17 años, por lo que sí necesitaba estar con alguien mayor de edad dentro del evento.

¿Quién es Melanie Pavola, exnovia de Babo de Cartel de Santa?

Melanie Pavola es actualmente una conocida modelo de Only Fans, sin embargo, comenzó su carrera en redes sociales como modelo profesional en Monterrey e instagramer.

La exnovia de Babo de Cartel de Santa también se desempeñó como modelo fitness y ahora es considerada como una influencer con sus casi 3 millones de seguidores. Ha aparecido en publicaciones de The Chive, The Tailgate Times y Tease Nothing.