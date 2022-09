La vida de la reina Isabel II, ícono de la historia cuya muerte marca el fin de una era, generó mucho interés, tanto por la forma en que emergió y fue formada para gobernar, como por los múltiples polémica en que se vio envuelta en su ejercicio en el poder y su vida privada.

Acá te compartimos una lista de personajes que la encarnaron en la pantalla y le dieron vida, mostrando sus diversas facetas en distintos momentos de la historia

¿Qué actrices han personificado a la reina Isabel II?

Helen Mirren no forma parte de la familia real británica, pero aprendió lo suficiente sobre Isabel II como para encarnarla en The Queen y ganar con ese papel el Óscar a la mejor actriz de 2006. Por esa razón, y también por ser inglesa, no podía pasar por alto el anuncio de la muerte de la soberana.

Helen Mirren en The Queen 2006

“Lamento, junto con el resto de mi país, el fallecimiento de una gran Reina”, declaró la intérprete en un comunicado que envió al portal “Deadline”. “Me siento orgullosa de llamarme a mí misma alguien de la era Isabelina. Si hubiera una definición de nobleza, Isabel Windsor la personificaría”.

La actriz escribió igualmente en su perfil de Instagram: “Me siento orgullosa de ser una Isabelina. Estamos de duelo por una mujer que, con o sin la corona, fue el epítome de la nobleza”.

Además de interpretar a la monarca en la película dirigida por Stephen Frears, Mirren la encarnó asimismo en funciones en Londres de la obra de teatro “La audiencia”, que recrea las reuniones privadas que Isabel II sostuvo durante seis décadas con los primeros ministros británicos en el Palacio de Buckingham.

The Queen se habría estrenado en un momento difícil para la monarquía

En una entrevista de 2013 con Stefanie Cohen, periodista de The Wall Street Journal, con motivo de la proyección en cines de una versión grabada de la puesta en escena, Helen Mirren admitió que The Queen se había estrenado en un momento difícil para la monarquía, golpeada por la muerte de la princesa Diana en 1997.

Desde entonces, declaró, “la vida ha seguido considerablemente y ahora hay una gran fuente de cariño y respeto por la Reina en particular”, a medida tanto de que pasaban los años como de que se reconocían los logros de su vida.

“Pienso que ‘La reina’ la humanizó, hizo comprender a la gente que ella era un ser humano. A veces estos líderes son deshumanizados en la mente de las personas. Pero hay que recordar que son seres humanos que viven, respiran, piensan y sienten como el resto de nosotros”, subrayó.

A Zara Woodcock, de The Mirror, Helen Mirren le admitió el año pasado que no era monárquica, pero sí “reinista”. “La reina Isabel II siempre tuvo la habilidad extraordinaria de aceptar lo nuevo e ir de acuerdo con los tiempos”, afirmó.

“Todo lo que sé es lo que veo y, para mí, siempre ha parecido muy abierta de mente. Pero esa habilidad para aceptar lo nuevo es una cualidad muy interesante”.

Para Olivia Colman The Crown 2019

Olivia Colman, también ganadora del Óscar a la mejor actriz —por “La favorita” de 2018—, prestó su rostro a Isabel II en las dos últimas —de un total de cuatro— temporadas que ya se transmitieron de The Crown, serie de Netflix.

En un encuentro con medios de comunicación con motivo del lanzamiento de la tercera temporada, en 2019, la actriz aseguró que se sintió nerviosa de asumir el papel, por ser difícil interpretar a alguien vivo y conocido en todo el mundo como lo era la soberana británica.

“Siempre he sido admiradora de la reina. Pienso que, como ser humano, ella es maravillosa y sorprendente. Es como un libro y mi trabajo es hacerle justicia al papel. Mientras más investigaba para este personaje, más respeto sentía por ella. Ha pasado por muchas cosas. En verdad es sorprendente”.

En declaraciones con Radio Times, Colman destacó la figura de la “mujer extraordinaria” a la que ella interpretaba en The Crown.

“Ella es la proveedora del hogar”, manifestó. “Es la que está en nuestras monedas y billetes. El príncipe Felipe tiene que caminar detrás de ella. Arregló autos en la Segunda Guerra Mundial. Insistió en conducir el vehículo en el que iba con el rey de un país donde a las mujeres no se les permite manejar (Abdullah de Arabia Saudita, en 1998 en Balmoral). No es una pusilánime”.

Asimismo, confesó que participar en la serie —que estrenará en noviembre su temporada 5— cambió su visión de la monarquía. “Soy de esos raros monárquicos de izquierda... muy conflictuada. Muchos países no tienen una continuidad y me agrada que nosotros sí. Me gusta que algunos extremos no se vayan a dar porque ella está aquí”.

Imelda Staunton en The Crown 2022

La actriz Imelda Staunton, recordada por dar vida a Dolores Umbridge en la saga de Harry Potter, interpretará a la reina Isabel II en The Crown en este año. “Me ha encantado ver The Crown desde el principio. Como actriz fue un placer ver cómo Claire Foy y Olivia Colman entregaron algo especial y único a los libretos de Peter Morgan”, indicó la artista de 64 años sobre su nuevo rol en pantallas.

Claire Foy en The Crown 2016

En las primeras dos temporadas de la serie creada por Peter Morgan, disponible en Netflix, la actriz Claire Foy le da vida a la monarca durante el periodo que abarca su matrimonio con Felipe, el duque de Edimburgo, en 1947.

La producción ya ganó varios Globos de Oro y ha formado parte de las últimas entregas de los premios Emmy, ya que sus cuatro temporadas han aparecido en aproximadamente 63 nominaciones.

Sarah Gadon en A Royal Night Out 2015

En 2015, Sarah interpretó a una joven princesa que Isabel en la comedia romántica de Julian Jarrold. La película sigue a la princesa Isabel y la princesa Margarita en una espontánea aventura lejos del Palacio de Buckingham para celebrar el "Día de la Victoria Europea", el histórico momento en el que se declaró la paz en Europa tras el final de la Segunda Guerra Mundial.

Emma Thompson en Walking the dogs 2012

La ganadora del Premio Oscar, la actriz británica Emma Thompson, interpretó a la reina Isabel II en uno de los episodios de la serie de comedia británica, Playhouse Presents. El capítulo fue titulado "Walking the Dogs".

Fue en un drama que reconstruye el incidente en el que un intruso se coló en el Palacio de Buckingham en 1982 y llegó hasta la misma habitación de la soberana.

Michael Fagan, de 31 años, burló la seguridad al saltar los muros externos del palacio, cruzar los jardines y acceder a la habitación de Isabel II.

Freya Wilson en la película El discurso del rey 2010

La más joven de las intérpretes que han dado vida en el cine a la reina Isabel II. La joven actriz debutaba en el cine con este papel, con tan solo 11 años de edad en 2010. Actualmente tiene 23 años,

Neve Campbell en la película Churchill: The Hollywood Years 2004

No hay duda de que esta película es la más extraña que se haya hecho nunca sobre Isabel II. De hecho pasó casi desapercibida esta película de Neve Campbell en Churchill: The Hollywood Years, una parodia sobre la corte británica y el gobierno de guerra en la que unos cineastas estadunidenses llegan al Reino Unido a filmar una película sobre Winston Churchill que ganó la guerra pero buscan a un actor más viril que lo interprete.

Gran momento cuando Adolfo Hitler se muda al Palacio de Buckingham. En forma irónica mezcla a la monarca británica con Adolfo Hitler, que se muda al Palacio de Buckingham con planes extraños. En ella la actriz canadiense Campbell hace de una atractiva reina, de armas tomar, que no duda en usar una ametralladora si hace falta.

Stella Gonet en la película Spencer 2021

Spencer fue nominada en los pasados premios Oscar, está protagonizada por Kristen Stewart y relata la última navidad que la princesa Lady Di vivió con los Windsor, antes de su divorcio del príncipe Carlos. La actriz escocesa Stella Gonet fue la encargada de dar vida a la reina en esta película dirigida por Pablo Larraín.

¿Qué actrices han personificado a la reina Isabel II en animación y teatro?

Kristin Scott Thomas The audience 2015

La actriz, de 54 años, subirá en abril a los escenarios del West End londinense para interpretar The audience, una obra del dramaturgo Peter Morgan que narra las reuniones privadas semanales de Isabel II con algunos de los primeros ministros del país. Esta obra inspiró The Crown, la serie que pronto estrenará su quinta temporada.

Julie Walters The Queen's Corgi 2019

Y la ficción no acaba aquí. También hay trabajos en animación dignos de mencionar, por ejemplo The Queen's Corgi, donde la reina Isabel II fue recreada en 3D.

Es sabido que era una ávida amante de los animales, especialmente de sus perros ( se dice que crió a más de 30 durante su vida), incluso se le atribuye la creación del dorgi, una mezcla de perro salchicha y corgi. Uno de esos perros inspiró este filme, en el que la actriz Julie Walters británica da voz a la monarca.

Es un largometraje basado en la amista de la reina con sus mascotas. La película sigue a un corgi llamado Rex, que se pierde y trata de encontrar el camino a casa.