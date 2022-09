Yeri Mua se compara con la Reina Isabel II tras su muerte: 'Aquí hay mucha reina'

Yeri Mua, conocida influencer, se volvió tendencia en redes sociales luego que mandara un mensaje de "reina a reina" tras la muerte de Isabel II. La joven de 19 años fue severamente criticada por internautas ya que aseguran que es una ignorante y que no debería estar haciendo ese tipo de cosas. Yeri Mua fue seleccionada como reina del carnaval de Veracruz y aprovechó su "posición" para expresar unas palabras hacia la Reina Isabel. Aquí los detalles.

Yeri Mua se compara con la Reina Isabel II tras su muerte

A través de una foto en su Facebook, Yeri Mua mandó sus condolencias por la muerte de la Reina Isabel II, quien falleció a los 96 años el pasado jueves 8 de septiembre en Balmoral, Escocia.

El mensaje de Yeri Mua no fue tomado de buena manera por los internautas en redes sociales, pues en la imagen que publicó aparecía ella al lado de la Reina Isabel; la influencer lucía el traje que utilizó cuando fue coronada como la reina del carnaval, mientras que la fallecida monarca británica estaba en un retrato blanco y negro. Yeri decidió acompañar esta publicación con el siguiente y desafortunado mensaje:

“Como reina del carnaval de veracruz le deseo que descanse en Paz a la reina Isabel II... no se preocupe Inglaterra en veracruz todos estamos bien y la reina goza de mucha salud”

Cabe mencionar que tras los comentarios negativos de los usuarios en dicha publicación, la influencer Yeri Mua se defendió asegurando que ella también es reina y que su mensaje no representa ningún tipo de ofensa. Asimismo, aprovechó para recordar que ella también apoya a causas nobles como hace la realeza, y dijo que realizará un bazar donde venderá toda su ropa y el dinero lo donará a una asociación de gatitos.

"No olviden que en octubre haremos por 3era vez el michi bazar donde venderemos toda mi ropa que tanto me critican que compro y me envidian las criticonsillas y todo el dinero recaudado lo donaremos a la casa hogar de gatos."

Asimismo, recordó que también está apoyando a una joven para una reconstrucción de nariz, ya que señala que le hicieron una injusticia en su rostro.

“Y recuerden que estoy apoyando el caso de jazmín Pérez para la reconstrucción de su nariz, ayudemos a difundir su caso para que se haga justicia”

Usuarios reaccionan a foto de Yeri Mua tras compararse con la Reina Isabel II

Esta publicación causó indignación por miles de internautas, pues consideran que fue una falta de respeto y una ofensa a un acontecimiento histórico. "Yo tratando de entender si fue un pésame o burla", "Respeta el luto", "Que falta de respeto de esa chica"; escribieron usuarios molestos, sin embargo, hubo quienes lo tomaron como broma y no tardaron en hacer los famosos memes. Aquí los detalles.