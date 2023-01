Cantante de Pandora revela que rechazó a Pelé: ''Me quería cenar'' (VÍDEO)

Tras la muerte del astro brasileño, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, el pasado 29 de diciembre, varias de las anécdotas de su vida han revivido, incluida una que tiene que ver con una famosa cantante mexicana, integrante del grupo Pandora.

Recordemos que otra de sus relaciones más polémicas fue con la también cantante Xuxa; la brasileña que fue estrella infantil era menor de edad cuando se conocieron y su relación duró por más de cinco años. Sin embargo, en el caso de Isabel Lascurain de Pandora, terminó rechazándolo por una importante razón. Aquí los detalles.

En una de las visitas que Pelé hizo a México, coincidió por casualidad con Isabel Lascurain. En ese entonces la artista tenía 25 años, pero ya era una de las figuras de la música más conocidas y su belleza cautivó al futbolista; tras ese encuentro la buscó durante algún tiempo para que aceptara salir con él.

En una plática con Gloria Calzada, la conductora explicó que ella y Pelé se conocieron en el mundial de fútbol México 86 y fue ahí cuando él terminó flechado por la cantante.

"Lo conocimos en el mundial 86, en una cena y Pelé quería también a mi amiga María Isabel, pero no se dejó", explicó Gloria Calzada.

Asimismo, durante una reciente entrevista que ofreció a Omar Chaparro hace tiempo, reveló que Pelé llegó a marcarle a su casa un sinfín de veces, pero en todas esas ocasiones ella decidió rechazarlo:

"Él habló a mi casa. Contestó mi hermano y subió corriendo a mi habitación para decirme que llamaba Pelé... Sabía que me quería merendar. Me llevaba varios años, yo tenía 25", agregó.

A pesar de la insistencia de Pelé, Isabel Lascurain tenía muy claro que las cosas no podían llegar más allá de esas llamadas telefónicas, pues, en ese entonces él ya tenía una relación.

“A mí no me importaba (que tuviera mucho dinero)”, explicó Lascurian, a lo que Chaparro le cuestionó ,“¿pero porque Pelé no?”.

“Ni me gustaba y estaba casado”, subrayó Isabel Lascurain.