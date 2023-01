Babo de Cartel de Santa revela cómo fue estar en la cárcel (VÍDEO)

Babo, integrante de la banda Cartel de Santa es un músico que siempre ha causado polémica y aunque hay quienes no están de acuerdo con su forma de ser, la realidad es que el famoso rapero no ha tenido una vida fácil, pues hace unos años estuvo en la cárcel al ser acusado de homicidio.

Fue durante una entrevista para el canal de Youtube Creativo 300 que Babo comentó cómo fue su experiencia en la cárcel y cómo había vivido esa etapa de su vida. Aquí los detalles.

Babo de Cartel de Santa revela cómo fue estar en la cárcel

Babo estuvo en la cárcel debido al homicidio de Ulises Nayit Buenrostro, integrante de su banda Cartel de Santa, y quedó libre en 2008. Todo se derivó de un pleito que originalmente había sido con Juan Miguel Chávez Pimentel, su chofer, y que durante la pelea una bala perdida le arrebató la vida a Ulises.

"Cuando estuve en la cárcel ya estaba con puros homicidas, pura cana larga, yo también dije: 'pa qué me hago amigo de vatos que vienen por un tiempillo leve y voy a perder esa fuerza y yo vengo por tiempo largo', estaba sentenciado a 25 a 40 años".

El rapero confirmó que durante su paso por la cárcel fue castigado por un asunto de celulares que fueron ingresados y estuvo recluido en un espacio aislado sin saber si era de noche y de día.

"Me tuvieron castigado un rato porque pensaron que yo estuve involucrado en unos celulares que entraron ahí donde estaba en las celdas... estuve casi cuatro meses solo wey, sin lectura, sin escritura, sin tele, ni radio sin compañero de celda y no sabía si era de noche o de día."

Babo aseguró que lo único que le daba una noción del tiempo eran las visitas familiares y el apoyo de sus amigos, las cuales agradeció porque no lo dejaron solo.

"En el lugar ya no me hablaban, nomás uno, de los turnos que eran 24 por 48 era lo que me hacía darme una noción del tiempo, la visita, era lo que me hacía darme una noción del tiempo, eso fue lo que nunca me dejaba abajo mi familia, en aquel entonces de mis compas ya lo dije una vez por ahí... me estuvieron apoyando al 100 y ya estando adentro toda la raza me apoyó al 100".

Por si fuera poco, mencionó que el estar en la calle y andar en situaciones de pandillas y drogas lo llevaron a estar preso: