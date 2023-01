Diego Calva solo disfruta aspirar al Globo de Oro, el premio sería una añadidura

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— A Diego Calva no le gusta pensar que va a ganar el Globo de Oro.

Es la primera vez que está postulado a este premio por su participación en la cinta “Babylon”, su debut en Hollywood, junto a Brad Pitt.

Faltan horas, ya está listo, pero prefiere no hacerse expectativas, son pocos los mexicanos que han recibido el premio y él no ha hecho muchos planes.

“Tengo muy poco en la cabeza como la idea de ganar, yo creo que si me llegara a tocar no creo preparar ningún speech, siento que hasta eso sí soy supersticioso de que siento que si hago el speech, sería de mala suerte”, dijo Calva en su paso por la alfombra roja de la cinta en México.

“La idea de los premios es una consecuencia, pero el trabajo que está hecho y el hecho de que se valore, es lo único que verdaderamente importa”, agregó.

A la alfombra lo acompañó su mamá, Lorena Hernández, quien también irá con él a la ceremonia que se llevará a cabo el 10 de enero en California.

Ella se dijo muy orgullosa de haber visto a su hijo actuar junto a Brad Pitt y Margot Robbie, quienes protagonizan la cinta dirigida por Damien Chazelle (La La Land).

“Creo que ahora Diego es un embajador de México y estoy muy orgullosa de él”, afirmó Hernández.

Mientras que el director y su esposa, la también productora de la cinta, Olivia Hamilton, destacaron la personalidad de Diego como uno de los elementos por lo que fue elegido para ser parte del elenco que también completa Tobey Maguire.

“Diego tiene un carisma natural que no puedes ignorar y un sólido talento como actor. Para mí Diego, desde el momento en que le hicimos la audición, sabía que sería oro puro”, afirmó Hamilton.

La película, que también está postulada a Mejor Película Musical y Comedia, partitura original, Actriz para Margot Robbie y Actor de Reparto para Brad Pitt, es un homenaje a la industria desde la época del cine mudo y la transición al cine sonoro. Damien Chazelle aceptó que la intención fue juntar tanto la belleza de Hollywood como las controversias sociales y los rumores que se han generado con el tiempo.

“Traté de ser honesto en los dos lados de la industria, la cosas que amo de Hollywood y la manera en que la industria puede vencer a la gente que está en ella, la manera brutal y casi violenta que puede llegar a tener”, señaló Damien.

El exuberante filme de más de tres horas de Chazelle, protagonizado por Margot Robbie, Brad Pitt y Calva, no es la nostálgica oda que se esperaría de una cinta sobre la época del cine mudo. Es mucho más desordenada e interesante que eso.

Al revivir el cine mudo y el surgimiento de las películas con banda sonora, “Babylon” al igual que lo hizo antes “Singin’ in the Rain” (“Cantando bajo la lluvia”) de Stanley Donen, pone su lente en un momento de transición en el cine, creando una imagen de cómo el progreso tecnológico no necesariamente implica una mejora.