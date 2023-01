Gerard Piqué y Clara Chia Marti siguen en medio del ojo del huracán y es que tras darse a conocer la presunta infidelidad entre el futbolista y la joven de 23 años, la prensa internacional ha estado al pendiente de todo el escándalo, pues mucho se ha dicho sobre los motivos que orillaron a Piqué a engañar a Shakira, pero aparentemente los engaños e infidelidades vienen desde hace varios años y la cantante apenas se enteró.

Ahora, ha salido ha salido a la luz la verdadera razón por la que Gerard Piqué estaría con su nueva novia, y es que aparentemente habría un conflicto de intereses en el que está involucrado el Barcelona, club en el que el español jugó toda su carrera profesional. Esto se sabe.

¿Por qué Gerard Piqué está con Clara Chía Marti? Revelan la razón de su noviazgo

Fue a través del programa 'Chisme No Like', donde dieron a conocer la verdad detrás del noviazgo entre Gerard Piqué y Clara Chía Marti. Fue Javier Ceriani quien en días pasados viajó a España y descubrió que el tío de la joven es accionista del FC Barcelona y además, es también un reconocido abogado y es que él no es nada comparado con el papá de la novia de Piqué, quien aunque ejerce la misma profesión, ha tenido muy malos comentarios en los diversos casos que ha llevado.

"Si bien el padre de Clara Chía es abogado, tiene muy malos comentarios en sus redes de que es mal abogado, un abogado mediocre, un abogado estandar, que no brila mucho", comentó Javier Ceriani

Por otro lado, agregó que es el tío de Clara Chía Marti, de nombre Jordi Chía Puig, quien tiene una muy buena reputación como abogado en Barcelona y que además pieza clave dentro del club futbolístico debido a las acciones que posee.

"El que realmente brilla y es el dueño del despacho de abogados es el tío, Jordi Chía, que es el abogado más exitoso de Barcelona, con un buró muy interesante, pero aquí nos hemos dado cuenta de que este hombre, según un papel que hemos conseguido, es un accionista muy importante del Barcelona"

¿Qué relación tiene la novia de Gerard Piqué con el Barcelona?

De acuerdo con la información revelada en el programa, Jordi Chía podría ayudar a Gerard Piqué a cumplir su sueño de convertirse en director del Barcelona o incluso hasta en el presidente del club español.

"Jordí Chía podría llevar de la mano a su sobrino postizo a ser presidente del Barcelona, el sueño oculto que tiene Piqué y por el que se metió a jugar futbol. Esto es muy fuerte porque aquí hay toda una maraña de corrupción dentro del futbol... ese club que ahorita está pasando por problemas difíciles y cualquiera que llegue con dinero puede quedarse como presidente".

Javier Ceriani comentó que es muy obvio lo que Piqué quiere hacer con Clara Chía y con su tio, pues el famoso abogado hará todo lo posible para lograr que el exfutbolista llegue a ser el CEO del Barcelona y que incluso Gerard ya puso en marcha su plan y se encuentra buscando socios que lo apoyen.

"¿Será esto un puentecito para que Piqué sea el presidente del Barcelona?... Esto es tan obvio, que va a ayudar a su sobrino postizo, porque lo que está haciendo Piqué es buscando socios".

Por su parte, Elisa Beristain añadió: