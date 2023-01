Maryfer Centeno rompe el silencio tras pelea con Niurka: ''MostrÃ³ su educaciÃ³n''

Este martes Niurka y Maryfer Centeno protagonizaron una fuerte pelea en plena transmisión en vivo del programa "Se tenía que decir" de La Saga. De acuerdo con la grafóloga fue la misma cubana quien pidió ir al programa y ella aceptó porque pensó que iba a ir modo tranquilo y sin querer pelear.

Ahora, a través de una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Maryfer Centeno rompió el silencio tras el incómodo momento que vivió con Niurka y que las mantuvieron en tendencia en redes sociales.

Maryfer Centeno arremete contra Niurka tras pelea

Maryfer Centeno habló sobre lo sucedido con Niurka y reveló que ella fue quien prácticamente se invitó, ni la producción del programa ni nadie la había invitado antes.

"Quiero comentar que Niurka estuvo ahí, porque fue ella misma, la que pidió ser invitada al programa. Yo no la invité, ni la producción la invitó".

Maryfer Centeno dijo que ella trató de portarse lo más decente posible, pero comentó que no fue la actitud correcta por parte de Niurka pues le sorprendieron todas las ofensas e insultos y cómo hacía alusión a su vida sexual.

“Me puso las pompis en la cara. Dijo algo como que yo no había tenido tantas veces como ella, y eso es seguro, es una señora de cincuenta y tantos años, y yo tengo 30, además yo soy monógama", compartió.

Finalmente, Maryfer Centeno afirmó que "no soy alguien que se achique.. se me ponía así (muestra que se le ponía enfrente), es un lenguaje corporal primitivo, es animal. Lo que hace tiene qué ver con algo que los seres humanos estamos luchando continuamente con nuestra animalidad, y parece que Niurka no está peleada con ello".

Por supuesto que no estoy de acuerdo con la actitud de Niurka ayer hice lo que estaba en mis manos por controlar su ira pero fue imposible,incluso confirmó que tenía razón en mi trabajo, parece que todo se calmó. Soy la primera en lamentar la situación.

Gracias @Adela_Micha — Maryfer Centeno (@Grafocafe) January 10, 2023

¿Cómo fue la pelea de Niurka con Maryfer Centeno?

A Niurka no le pareció que la grafóloga Maryfer Centeno le dijera en pleno programa en vivo que se ella era sólo un personaje, la cubana se mostró muy molesta con las apreciaciones de Centeno, a quien insultó y pretendió ignorar.

Casi desde el comienzo de la transmisión, la tensión entre Centeno y Niurka fue evidente, y la vedette, con su peculiar estilo, levantó la voz sin permitir hablar a la joven que suele analizar el lenguaje corporal de famosos en distintos programas.

Mientras que Maryfer intentaba explicar con base en qué opinó sobre el narcisismo de Juan Vidal, Niurka no la dejaba hablar y risas, burlas y palabras altisonantes podía de nervios a los otros tres presentes en el foro, entre ellos Toñita, quien intentó en varias ocasiones bajar la intensidad del momento.

"Eso que tú haces de adivinar el cuerpo", opinó Niurka sobre la habilidad de Maryfer, a lo que Centeno respondió: "no es adivinar el cuerpo, es lenguaje corporal".

¿Acabo de pasar casi diez minutos de mi vida mirando el pleito de Niurka vs Marifer Centeno?



Sí. Y me duele que no lo haya visto la versión completa y con chela en mano uD83DuDE29 pic.twitter.com/OUfVC789lo — Omar Burgueño (@darawkk) January 10, 2023

"Yo hice tu grafología, y a mí me parece que lo que vemos aquí es un personaje, no es la Niurka real", opinó la joven de 33 años sobre la colombiana.

"Tú a mí no me vas a psicoanalizar porque a mí me vale mad... lo que tú opinas... Qué edad tiene esta escuincla que todavía le falta mucha vida para analizar"

Aunque la discusión fue muy acalorada, al grado de que la grafóloga invitó a Niurka a salir del foro, el ánimo fue bajando de intensidad, y en redes la llamada "mujer escándalo" colgó una foto junto a Maryfer, en la que ambas aparecen muy sonrientes: "Un final feliz", se lee en la instantánea.