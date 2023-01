Niurka y MaryFer Centeno. Así fue la fuerte pelea entre ambas en plena transmisión en vivo

CIUDAD DE MÉXICO.— A días de iniciar el año 2023, Niurka ya se encuentra dando de qué hablar, pues la cubana se ha convertido en tendencia de redes sociales, luego de que se enfrascara en una intensa pelea con la grafóloga Maryfer Centeno. La vedette ha sido duramente críticada tras haber llama "estúpida" a la especialista en plena transmisión en vivo de un programa de La Saga.

La reciente transmisión del programa La Saga se convirtieron en tema de redes sociales esto luego de que se viralizara la acalorada discusión que tuvieron la vedette Niurka Marcos y la grafóloga, Maryfer Centeno, quienes mediante gritos —y hasta groserías— expusieron sus puntos de vista la una de la otra.

En un vídeo que circula en Twitter, se puede ver a la cubana y la también colaboradora del programa Hoy sentadas en la sala del show que fue transmitido en vivo la noche de este pasado lunes 9 de enero.

Asimismo, en el clip que se ha hecho viral se muestra como Niurka presuntamente habría iniciado la confrontación, pues en un momento se levanta de su asiento y finge acomodarlo, pero mientras realiza esta acción empuja bruscamente con sus glúteos a la joven especialista en lenguaje corporal.

En la grabación también se puede observar como la exesposa de Juan Osorio trató de ignorar a Maryfer Centeno dándole la espalda mientras la joven hablaba.

Sin embargo, Niurka no logra contener su enojo por lo que termina explotándo y arremetiendo en contra de la grafóloga.

"Ella no ha parado de hablar, parece una gallina...", puntualiza la cubana, por lo que Maryfer le responde "la que no ha parado de hablar eres tú Niurka", y es ahí cuando la vedette explota.

"Tú a mi no me vas a psicoanalizar, porque además me vale mad·$%&! lo que tú opinas wey... esa mam/%$*^ que tú haces de adivinar el cuerpo y como se mueve...", mencionó la actriz mientras la grafóloga intentaba explicarle lo equivocada que estaba.