Ganadores de los Globos de Oro 2023: Spielberg y Del Toro, entre los galardonados

BEVERLY HILSS (AP).— Los Globos de Oro regresaron al aire anoche, con una alfombra roja llena de celebridades y el comediante Jerrod Carmichael como maestro de ceremonias así como múltiples trofeos para “Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo)” y “Abbott Elementary” en un momento en el que los atribulados premios buscan encender de nuevo la chispa de su glamur previo a la pandemia y el escándalo.

“The Fabelmans” de Steven Spielberg consiguió el galardón a la Mejor Película Dramática. Spielberg también logró el premio al Mejor Director por esta cinta, un drama autobiográfico inspirado en su niñez y juventud, mientras que la película “The Banshees of Inisherin” logró el Globo de Oro a la Mejor Comedia o Musical.

La noche también trajo premios para la película en lengua extranjera “Argentina, 1985”, del director argentino Santiago Mitre protagonizada por Ricardo Darín, y para la cinta animada del mexicano Guillermo del Toro “Pinocho”.

Carmichael comenzó la 80a. ceremonia desde el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, con poca de la fanfarria que suele iniciar este tipo de ceremonias, y se adentró directamente en los asuntos que llevaron a que los Globos quedaran fuera del aire el año pasado y a que buena parte de la industria del espectáculo boicoteara a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Primero pidió un poco de silencio.

“Soy su anfitrión Jerrod Carmichael”, dijo el comediante. “Y les diré por qué estoy aquí, porque soy negro. No diré que ellos eran una organización racista”, continuó antes de sentarse en el escenario. “Pero no tenían un solo integrante negro hasta que George Floyd murió. Así que hagan lo que quieran con esa información”.

En una noche lluviosa, el primer premio fue para Ke Huy Quan, el antiguo astro infantil de “Indiana Jones and the Temple of Doom”, como Mejor Actor de Reparto en “Everything Everywhere All at Once”. Quan quien no había conseguido un papel por años antes de que Daniel Kwan y Daniel Scheinert lo eligieran para su historia de multiversos, les agradeció a los directores por esa segunda oportunidad.

Sorpresas en los Globos de Oro 2023

Michelle Yeoh, la estrella de “Everything Everywhere At Once”, también ganó, consiguiendo el premio a Mejor Actriz en una Comedia o Musical. Yeoh, nacida en Malasia, es la segunda actriz de origen asiático en ganar en la categoría. Angela Bassett ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto por su papel en “Black Panther: Wakanda Forever (Black Panther: Wakanda por siempre)”.

El premio de Mejor Actor fue inesperado. Austin Butler ganó por su papel en “Elvis” de Baz Luhrmann.

El favorito en la categoría era Brendan Fraser por “The Whale (La ballena)”. Fraser había dicho que no asistiría a la ceremonia porque “mi madre no crio a un hipócrita”.

Colin Farrell, ganó el premio a Mejor Actor de Musical o Comedia por “The Banshees of Inisherin (Almas en pena de Inisherin)”.

Otro desaire fue el triunfo de la canción “Naatu Naatu” de la sensación india “RRR” que se impuso por encima de Rihanna y Taylor Swift.