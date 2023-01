Ezra Miller a prisiÃ³n: de quÃ© se le acusa y cuÃ¡l es su sentencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ezra Miller está por aceptar un acuerdo de culpabilidad ante la autoridad correspondiente, luego de ser acusado de irrumpir en una casa ubicada en Vermont durante mayo de 2022, informa El Universal.

Aunque el actor conocido por interpretar a Flash en "La Liga de la Justicia" recibirá una firme sentencia, parece que se encuentra dispuesto a cambiar y mejorar su vida, tal como lo mencionó en una disculpa pública que dio a conocer a través de Variety en septiembre pasado, donde además informó que estaba bajo tratamiento de salud mental.

"Perdón a todos los que he alarmado y molestado con mi comportamiento. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable y productiva en mi vida", señaló el también musico en el escrito divulgado por un representante.

¿De qué se le acusa a Ezra Miller y cuánto tiempo irá a prisión?

Ahora, de acuerdo con The Hollywood Reporter, el actor será sentenciado por el Tribunal Superior de Vermon a 90 días de prisión por allanamiento ilegal, además de una multa de 692 dólares (poco más de 13 mil pesos mexicanos).

Posteriormente, será puesto en libertad condicional durante 1 año, esto gracias a que se eliminaron cargos de robo, los que podrían haberlo llevado a 25 años de prisión.

Será el viernes 13 de enero cuando el actor se presente en el tribunal para ratificar el acuerdo con el tribunal, en el que finalmente recibirá un castigo en relación a su conducta errática que ha demostrado en los últimos años y que ha mantenido en alerta a sus seguidores.

¿Quién es Ezra Miller?

Ezra Matthew Miller, de 30 años, se hizo conocido por protagonizar la película "We need to talk about Kevin (Tenemos qué hablar de Kevin" en 2011 y por su participación en "Las ventajas de ser invisible" junto a Emma Watson y Logan Lerman.

Su versatilidad lo llevó a protagonizar otros proyectos, alcanzando un protagónico como The Flash, una película aún en producción que debió ser puesta en pausa debido a los problemas legales del actor.

Se desconoce si esos mismos problemas llevaron a Warner Bros. a la cancelación de la saga de "Animales Fantásticos y dónde encontrarlos", donde Ezra Miller fungía un papel clave en la historia, que también se vio afectada por el juicio que enfrentó Johnny Depp con su exesposa Amber Heard.

Y es que el actor comenzó a mostrar una actitud extraña desde 2020; en ese entonces se viralizó un video en el que asfixiaba a una mujer en un bar de Islandia.

En Hawai también tuvo problemas por "alterar el orden público" y acosar a las personas en un bar, donde además se le señaló por violencia de género contra una mujer en el recinto, al que incluso intentó regresar una vez más por lo que nuevamente las autoridades debieron intervenir.

El hecho por el que Ezra Miller deberá ir a prisión ocurrió cuando durante mayo de 2022, cuando uno de sus vecinos en Vermont lo acusó de irrumpir en su casa y robarle botellas de alcohol. Las acusaciones se comprobaron gracias a cámaras de seguridad y testimonios, por lo que el actor no tendría otra opción más que aceptar el acuerdo de culpabilidad. Ezra Miller en su casa en Vermont

Pese a sus problemas, Ezra Miller aún interpretará a 'Flash', el superhéroe de DC que estrenará su propia película en este año o los primeros meses de 2024.