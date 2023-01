Shakira y BZRP: Así responde Casio a la letra de la canción contra Piqué y Clara Chía

Shakira y BZRP lanzaron su más reciente canción en la que la colombiana hace referencia a su relación con Gerard Piqué y la infidelidad del futbolista con Clara Chía Marti. La cantante exhibió varios detalles de lo que había sucedido con el que fuera defensa del Barcelona durante todos estos años, por ejemplo que los padres de él vivían al lado de ella, la deuda en Hacienda que no ha resuelto, el acoso de la prensa, entre otros.

Por otro lado, Shakira también le hizo una "tiradera" a Clara Chía Marti y a través de un juego de palabras le lanzó varias indirectas a la joven de 22 años, incluso hace referencia a que Piqué cambió un Rolex por un Casio, y ante dicha comparación fue la misma marca de relojes quien se pronunció al respecto y respondió a la cantante.

Casio responde a Shakira y BZRP tras mencionar la marca en la letra

La marca de relojes Casio respondió contundentemente a Shakira luego de que hiciera la comparación con un Rolex, siendo ella éste último, mientras que Clara Chía un producto de su marca. Sin embargo, la empresa creadora de calculadoras tomó esta referencia como algo despectivo, por lo que en redes sociales mandó un mensaje asegurando que los Casio son para toda la vida.

"Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por Casio, vas acelerado, dale despacio", dice Shakira y BZRP

A través de su cuenta de Twitter, la conocida marca famosa de relojes respondió lo siguiente:

"Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a CASIO en una canción. Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida"

Esto significaría que Piqué va a formar parte de la vida de Shakira siempre, pues no solo compartió 12 años a su lado, sino que la expareja también procreó dos hijos juntos, Milán y Sasha, por lo que en realidad nunca van a poder estar "separados" del todo.

Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida uD83DuDE09#Harder, #Better, #Faster, #Stronger pic.twitter.com/Si8CZfKEe1 — División Educativa (@CASIOedu) January 12, 2023

¿Qué dice la letra y vídeo de Shakira y BZRP contra Piqué y su novia Clara Chía Marti?

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Ah-ah

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Perdón ya cogí otro avión, aquí no vuelvo

No quiero otra decepción, tanto que las das de campeón

Y cuando te necesitaba, fuiste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato que yo debi botar ese gato

Una loba como yo no está pa' novatos

Una loba como yo no está pa' tipos como tú

A ti te quedé grande

Por eso estás con una igualita que tú

Oh-oh, oh-oh

Esto es pa' que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques

Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena

Claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Claramente es igualita que tú, pa'tipos como tú

A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú

Del amor al odio hay un paso por acá no vuelvas

Hazme caso, cero rencor bebé

Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni que es lo que te pasó

Estás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerando, dale despacio

Mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén

Yo te desocupo mañana y si quieres traerla a ella que venga también

Tiene nombre de persona buena

Claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Y una loba como yo no está pa' tipos como tú

A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú

Oh-oh, oh-oh

A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú

Oh-oh, oh-oh

Memes de Casio y Rolex por canción de Shakira y BZRP

Tras el lanzamiento de la canción de Shakira y Bizarrap y las menciones y comparaciones que hizo con varias marcas como Twingo, Ferrari, Rolex y Casio, los memes no se hicieron esperar. Aquí los mejores.

Los equipos de marketing de Twingo y Casio pensando cómo aprovechar la publi inesperada pic.twitter.com/UTRby94r4I — Nando López uD83CuDFF3??uD83CuDF08 (@Nando_Lopez_) January 12, 2023

El dueño de Casio yendose a dormir pic.twitter.com/CunDXI6VS8 — Rulo de viaje (@Dan_Lande) January 12, 2023

Shakira: “Cambiaste un Rolex por un Casio”



El dueño de Casio: pic.twitter.com/pSfLe0tdl4 — Joseee (@NingunJose) January 12, 2023

Dirá Shakira lo que quiera, pero jamás salió un reloj Rolex con calculadora.



Casio: 1

Rolex: 0 pic.twitter.com/ik5KzVMzfe — Hugo Cedillo (@HugoCeMir) January 12, 2023

Shakira: "Cambiaste un Rolex por un Casio".

Lxs que tenemos Casio: pic.twitter.com/NF0asR2C28 — Gabriela Román (@GabRomerid) January 12, 2023