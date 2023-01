Yeri Mua insinúa demanda contra su expareja: ''Nos vemos en la corte''; ¿De qué le acusa?

Yeri Mua recurrió a sus redes sociales para mandar una serie de indirectas a Brian Villegas, su expareja, a quien acusa de haberla golpeado en varias ocasiones, por lo que finalmente amenazó con tomar acciones legales en su contra.

Lo que inició como una serie de indirectas sobre el "en vivo" que Brian Villegas realizó la tarde del jueves, presuntamente para dejar en claro algunas cosas que se han dicho sobre él y su nueva relación; la influencer no demoró en exponer varias situaciones que enfrentó junto a su ex novio, como aquella ocasión en la que éste la golpeó delante de su madre y hermana.

Espero que en tu live hables del 17 de octubre del 2021 cuando me golpeaste enfrente de tu mamá, de tu hermana y de Ileana y de su esposo y al otro día te perdone por que “estabas muy borracho”. A VER SI TIENES LOS HUEVOS DE VERDADERAMENTE HABLAR — tu bratz favorita (@yerimua) January 12, 2023

Yeri Mua incluso declaró que esa es la razón por la que decidió que no regresaría con Villegas, quien ha sido señalado en diversas ocasiones de serle infiel a la creadora de contenidos.

Seguidamente, la tiktoker también amenazó con exhibir una conversación en la que el propio Brian habría confesado que la golpeó, pero "no con los puños", al momento de pedirle perdón para que regresaran.

Justo acabo de encontrar una conversación en la que aceptaste haberme golpeado y te justificaste con “yo no te he golpeado a puños”. Tu dices si quieres que por fin saque una prueba y peor TU PROPIA CONFESIÓN — tu bratz favorita (@yerimua) January 12, 2023

Si bien no es la primera vez que se acusa de a Brian Villegas de agredir a Yeri Mua, hace unos meses un vídeo filtrado en redes sociales le mostraba agrediendo a su expareja junto a sus amigos, a quienes encontró en un bar; en esta ocasión la creadora de contenidos decidió romper el silencio y amenazar con proceder de forma legar con las supuestas pruebas que tiene de que vivió violencia de género junto a su expareja.

Y es que, como se seguramente saben los seguidores de Yeri Mua, es bien conocido que "Paponas", como nombran a Brian de forma despectiva, tiene una deuda millonaria con su expareja, por lo que decidió exponer a la modelo veracruzana y a sus amigos, lo que causó una reacción inmediata de ésta.

“Les voy a ser bien honesta. Sí va a haber un proceso legal, estoy en eso, si él cree que va a salir con las manos libres de esto… Esto quedó cerrado en redes, pero legalmente esto no está cerrado, esto va a seguir y yo no me voy a quedar tranquila hasta que pague cada una de las cosas que hizo”, insistió a sus seguidores Yeri Mua.

Entre la serie de reclamos que Yeri Mua lanzó contra Brian Villegas también está el hecho de que presuntamente un amigo de éste descargó vídeos íntimos de la modelo y la amenazó con filtrarlo en las redes a cambio de dinero, por lo que ella acuda a su exnovio de no protegerla ante este tipo de situaciones que la llevaron a vivir con miedo de que si intimidad fuera expuesta.

Ante esto, reiteró que está dispuesta a revelar todo lo sufrido, por lo que dejará que la ley (justicia) "haga lo suyo".

"Que saque pruebas dice, pero no conversaciones, SABE perfectamente lo que tengo en mis manos y tiene que mentir a la cámara para querer quedar como el bueno (...) Nos vemos en la corte, que la ley haga lo suyo".