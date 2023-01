Eduin Caz, de Grupo Firme reaparece tras cirugía que no podía posponer más tiempo. (Megamedia).

MÉXICO.— Eduin Caz fue operado recientemente, el mismo líder y vocalista de Grupo Firme confirmó la noticia y explicó a sus seguidores cuál fue la razón de su intervención quirúrgica. Asimismo, el cantante habló de lo que sucederá tras la reprogramación del concierto que dará en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Eduin Caz de Grupo Firme reaparece tras cirugía; se muestra hinchado y convaleciente

Fue a finales de diciembre de 2022 cuando el intérprete de "Ya súperame" confesó a sus fans que sería sometido a varias operaciones para mejorar su salud, misma que se había visto muy afectada en distintas ocasiones. Sin embargo este pasado viernes 13 de enero habló de la intervención que le hicieron.

Mediante un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, el oriundo de Culiacán explicó está en proceso de recuperación y aunque no quería que lo viera así tenía que salir a explicar por qué se pospuso la fecha de su concierto en la CDMX este 2023.

“Aquí andamos en recuperación. Este video me da un poquito de sentimiento porque no quería que me vieran así porque era un poquito obligatorio”, comenzó mencionando el cantante en su clip.

Eduin Caz también manifestó que debido al tiempo que le tomará recuperarse por completo de la cirugía (de la cual no reveló cuando se llevó al cabo) él y Grupo Firme se vieron obligados a reprogramar su presentación de febrero en el Foro Sol

“Estoy tardando un poco más en mi recuperación porque me hice algo un poco complicado, por mi sinusitis crónica estaba muy dañado ya”, explicó el intérprete de "El Tóxico".

¿Eduin Caz adicto a las cirugías?

En su vídeo, el vocalista de Grupo Firme confesó a sus fans que aún le falta una intervención más para estar ‘al cien’, pues señaló que el padecimiento en las vías respiratorias no es el único que aqueja su salud.

“Todavía me falta otra operación que es la de mi hernia y la verdad yo no quiero darles un mal espectáculo. Espero me entiendan”, señaló el cantante, quien se dejó ver con la nariz vendada.

Finalmente Eduin Caz mencionó que se está esforzando mucho para recuperarse y poder ofrecer el show que el público se merece y espera.

“Espero que los 54 mil boletos que ya vendimos en el Foro Sol se queden para el 10 de marzo. No les voy a fallar... Quiero sentirme bien”, finalizó el líder de la agrupación, quien adelantó que tiene una lista de invitados de lujo y por la importancia que representa su futura presentación se preocupó por su actual estado de salud.

Internautas al ver su rostro hinchado y con una venda en la nariz, señalaron que al igual que otros famosos terminó realizándose unos "arreglitos" estéticos para verse mejor, pero ellos estarían "pagando" las consecuencias, pues a causa de la cirugía a la que se sometió se ha pospuesto un par de semanas el concierto en la CDMX.

Cabe destaca que antes del vídeo de Eduin Caz en el que confesó que no quería que sus fans lo vieran en ese estado, pero le pareció necesario hablar y pedirle a sus seguidores paciencia para que pueda recuperarse y ofrecer un show de calidad, Grupo Firme dio a conocer en un comunicado que se pospondría el concierto en el Foro Sol para salvaguardar la salud de su vocalista.

“Les informamos que la fecha del Foro Sol, programada para el 10 de febrero de este año, será pospuesta el próximo 10 de marzo”, se lee en el escrito emitido por la agrupación de regional mexicano.

