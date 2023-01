Piqué llega en un Twingo a la Kings League; así responde a Shakira y BZRP (VÍDEO)

Hace algunos días Shakira y BZRP lanzaron una nueva canción en la que la colombiana llena de indirectas muy directas a su expareja, y ante esto, se han dicho muchas cosas, pues aunque hay quienes critican a la cantante por "no pensar en el padre de sus hijos", ella asegura que nadie puede decirle cómo expresarse y, por el contrario, a través de su Instagram, agradeció a las millones de mujeres que la han apoyado y que se identifican con ella.

Casio, Rolex, Ferrari y Twingo fueron las marcas que la intérprete de "Te felicito" mencionó en el tema, y Gerard Piqué decidió "responderle"; de primera cuenta, el presidente de Kosmos cerró un supuesto contrato con Casio y dio la noticia en un en vivo al lado de varios streamers y futbolistas como el Kun Agüero. Ahora, durante el inicio de la Kings League, Piqué llegó en un Twingo como muestra de que el también "factura" como su exnovia.

Cabe mencionar que pese al contrato que Gerard tiene con Casio, las acciones de la marca de relojes cayeron y ahora con lo que hizo con la empresa de coches, hay quienes aseguran que solo está humillando a su novia, Clara Chía Marti, pues confirma todo lo que dice la canción de Shakira. Así fue como Piqué llegó con un Twingo.

Piqué llega en un Twingo a la Kings League y "humilla" a Clara Chía

Fue a través de un vídeo en Twitter que ya es viral, que Piqué fue captado llegando en un Twingo de la marca Renault a la Kings League. La propia cuenta de la empresa fue quien compartió el clip de aproximadamente 20 segundos en el que el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 arribó al lugar de los hechos.

“El presi @3gerardpique acaba de llegar”, se expresó en el mensaje que ya acumula más de un millón de reproducciones y cientos de comentarios.

Piqué iba vestido con un pantalón en tono claro y un suéter negro; al bajarse mostraba en un rostro triunfador, ante la mirada de personas que lo fotografiaban y grababan.

"No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio", dice la letra.

Los comentarios de los cibernautas no se hicieron esperar y hubo desde mensajes de apoyo hasta reclamos, pues consideraron que se quiere hacer ‘el gracioso’ pero no le sale.

“Joder, qué guay ser millonario y comprarte un coche sólo por hacer la gracia”; “Es el mayor padre de todos los tiempos”; “El coche es feo de cojones. Eso sí, es bueno buscando huecos. Claramente. Shakira es mucha mujer para él, claramente”, comentaron los internautas.

Piqué aceptó que cambió un Ferrari por un Twingo

Shakira menciona Casio en su canción: inmediatamente sube el valor de las acciones en bolsa.



CASIO viendo cómo sus acciones subieron por Shakira, pero bajaron luego de patrocinar a Piqué.



Casio manda supuesto comunicado negando contrato con Piqué

Luego de que aparentemente Gerard Piqué asegurara tener un contrato con Casio, la famosa marca de relojes habría mandado un presunto comunicado en el que se deslinda de cualquier tipo de relación con el futbolista y se mantienen neutrales respecto a la situación entre él y la cantante. Sin embargo, agradecen a Shakira el marketing y publicidad gratuita pues ayudaron a su posicionamiento. Sin embargo, aún se desconoce si este mensaje es oficial por parte de la marca o si es solo una broma por parte de internautas.

¿Qué dice la letra y vídeo de Shakira y BZRP contra Piqué y su novia Clara Chía Marti?

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Ah-ah

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Perdón ya cogí otro avión, aquí no vuelvo

No quiero otra decepción, tanto que las das de campeón

Y cuando te necesitaba, fuiste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato que yo debi botar ese gato

Una loba como yo no está pa' novatos

Una loba como yo no está pa' tipos como tú

A ti te quedé grande

Por eso estás con una igualita que tú

Oh-oh, oh-oh

Esto es pa' que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques

Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena

Claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Claramente es igualita que tú, pa'tipos como tú

A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú

Del amor al odio hay un paso por acá no vuelvas

Hazme caso, cero rencor bebé

Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni que es lo que te pasó

Estás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerando, dale despacio

Mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén

Yo te desocupo mañana y si quieres traerla a ella que venga también

Tiene nombre de persona buena

Claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Y una loba como yo no está pa' tipos como tú

A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú

Oh-oh, oh-oh

A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú

Oh-oh, oh-oh